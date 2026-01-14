 “Líbido en pausa”: Karol Dance recibió coqueta propuesta de seguidora y su respuesta fue tajante - Chilevisión
14/01/2026 17:35

“Líbido en pausa”: Karol Dance recibió coqueta propuesta de seguidora y su respuesta fue tajante

El animador además expuso que estaba recibiendo fotografías que no eran de su agrado.

Publicado por CHV Noticias

Este martes Karol Dance respondió a preguntas de sus seguidores en redes sociales y recibió un particular comentario que causó revuelo entre los internautas.

Una mujer le pidio a Karol una oportunidad en el ámbito amoroso y el comunicador respondió con una reveladora información.

¿Qué dijo Karol Dance?

"Me encantas y creo que ahora estás mucho más mino ¿Alguna posibilidad? Enfermera de 27 (años)", escribió una seguidora de Karol en su cuenta de Instagram.

Al respecto, el comunicador fue tajante y contestó: "¡Hola, enfermera! Ahora mismo estoy en un paréntesis emocional. No pienso en citas, ni coqueteo. Líbido en pausa, momentáneamente".

Sin embargo, Lucero hizo una impactante revelación y finalmente añadió: "No me mandes más de esas fotografías, por favor".

