¿Dio vuelta la página? Karol Dance sorprendió con vuelco en mensajes sobre posible reconciliación - Chilevisión

Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días ¿Quiénes sacaron ventaja? Pepe Auth analizó el último debate de los candidatos presidenciales EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón Víctima era boliviana y había denuncias previas: Lo que se sabe del crimen que impacta a Melipilla
11/11/2025 19:43

¿Dio vuelta la página? Karol Dance sorprendió con vuelco en mensajes sobre posible reconciliación

Tras la reciente publicación de Fran Virgilio en redes sociales, el animador habló sobre la victimización, infidelidad y reconciliación, causando revuelo en redes.

Publicado por CHV Noticias

Karol Lucero causó revuelo en redes sociales este martes tras compartir una serie de mensajes que encendieron las alarmas entre sus seguidores, dado que cerraría la puerta a una reconciliación con Fran Virgilio.

El comunicador habilitó la sección de preguntas y aconsejó a sus seguidores en temas de ruptura amorosa e infidelidad, pero respondió con una tajante opinión.

¿Ya no hay vuelta atrás entre Karol Dance y Fran Virgilio?

Una de las seguidoras de Karol le escribió: "Mi ex pololo se victimiza en redes sociales y me deja mal con nuestras amistades y familia ¿Qué hago?".

Al respecto, Karol contestó: "Hay personas que quedan afectadas por los actos y exponen sus emociones en redes (típico de esta generación), con directas o indirectas tratando de validarse con la opinión del resto, a muchos les acomoda la eterna victimización".

En esa misma línea, agregó: "Quizás le importa lo que digan los demás, su círculo o para que sepas lo que piensa si es que no tienen comunicación".

Además, el comunicador le dio un tajante consejo: "Si aún se aman, dense el tiempo necesario y busquen solucionar sus problemas si es que funciona; si no, da vuelta la página (...) la vida es muy corta para pasar mucho tiempo detenida en momentos infelices".

Los dichos de Karol llegan después de una serie de videos que Fran Virgilio ha publicado con indirectas a través de canciones o respondiendo en los comentarios que dejan sus seguidores. En el más reciente de ellos, menciona: "Estuve ahí para ti en tus tiempos más oscuros".

Luego, Karol respondió a otra seguidora que confesó haber sido infiel a su esposo y él contestó: "No estás destinada a quedarte atrapada en el castigo. La culpa solo sirve si se transforma en responsabilidad y crecimiento. No puedes vivir en autoagresión permanente".

Finalmente, el comunicador concluyó con una potente frase: "Si tu amor ya no es correspondido el tiempo hará lo suyo. Solo espera con calma", aumentando los rumores de que no existiría una reconciliación con Fran Virgilio.

Revisa las publicaciones de Instagram:

