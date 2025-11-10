“Estuve para ti en tu noche más oscura”: Fran Virgilio se descargó con indirecta para Karol Lucero - Chilevisión

La influencer compartió una parte de la canción Maps, de Marron 5, en la que se habla de un fracaso amoroso, en medio de sus crisis matrimonial tras la infidelidad.

Fran Virgilio compartió una nueva indirecta para Karol Lucero en medio de su distanciamiento tras la mediática infidelidad que protagonizó el comunicador con la DJ Isi Glock.

La influencer sigue de visita en Estados Unidos, hasta donde se fue para refugiarse con familiares luego del escándalo y desde allá ha dado pistas de su estado tras el difícil momento personal.

Si bien durante este proceso la empresaria ha optado por mantener el silencio, sí se ha manifestado con algunos gestos en redes sociales.

En esta ocasión, la joven usó sus redes sociales para hablar sobre sus sentimientos en una clara alusión a su matrimonio con el exYingo.

A través de su cuenta de TikTok, Fran Virgilio compartió un video realizando lipsing al ritmo de la canción Maps, de Maroon 5, que habla de la pérdida y los fracasos de las relaciones amorosas.

“Estuve ahí para ti en tus tiempos más oscuros, estuve ahí para ti en tu noche más oscura. Pero me pregunto dónde estuviste tú cuando yo estaba en mi peor momento, de rodillas, y dijiste que me respaldarías”, expresó en el video.

Cabe recordar que la infidelidad de Karol Lucero quedó al descubierto cuando Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock, expuso un encuentro con el comunicador.

La indirecta de Fran Virgilio