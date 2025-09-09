 ¿Reconciliación? Fran Virgilio compartió particular gesto en medio viaje de Karol Lucero tras infidelidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric inauguró el puente más largo de Chile: Mide 2,5 km y conectará a dos comunas del Biobío VIDEO | Captan a delincuente lanzándose por balcones de edifico para evitar detención Un piloto de la Fuerza Aérea no apoyó al candidato Kaiser; el video viral está hecho con IA Carabineros fueron agredidos por una turba en Talagante tras presunto caso de abuso a menores Arrojó positivo a clorhidrato de cocaína: Esta es la prensa que encontró Carabineros en casa de Jere Klein
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 11:37

Fran Virgilio compartió particular gesto en medio viaje de Karol Lucero tras infidelidad

La influencer retomó su espacio en redes sociales y compartió una foto que llamó la atención por un detalle de su matrimonio con el comunicador que acaba de dejar Chile.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio tuvo un llamativo gesto en medio de la mediática infidelidad que protagonizó Karol Lucero con Ilaisa Henríquez, mejor conocida como DJ Isi Glock.

Luego de un pausa en sus redes sociales, la influencer retomó sus apariciones y durante los últimos días sorprendió con una llamativa señal.

VER MÁS DE FRAN VIRGILIO

Resulta que la joven compartió una foto en sus historias de Instagram en la que aparece posando para una selfie completamente vestida de negro. 

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que dejó ver que todavía está utilizando su anillo de matrimonio, lo que dio paso a especulaciones sobre una posible reconciliación. 

Karol Lucera se fue de Chile 

En medio de la polémica por su mediática infidelidad, Karol Lucero tomó una drástica decisión y se fue de Chile para lo que él describió como un “viaje de introspección”.

Sé que quien engaña a la persona que ama causa un gran daño y al mismo tiempo se traiciona a sí mismo. Ese es mi desafío, reconocer que mi mala e injustificada decisión no fue reflejo de mi verdadero carácter, sino de un momento en que me perdí y tiré por la borda todo lo que había construido”.

“En las últimas semanas he estado navegando en una tormenta emocional difícil de sobrellevar y que parece no terminar. Necesito perdonarme por haber perdido el vínculo que siempre soñé y reconstruirme desde mi interior antes de intentar buscar una solución. Entiendo que no puedo elegir las pruebas de la vida, pero sí cómo enfrentarlas”, agregó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Hallazgo clave en allanamiento en casa de Jere Klein: Una prueba lo reveló

08/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025

“Así quiero recordarte”: Quién era Hugo, el ingeniero asesinado durante turbazo en su casa de Lampa

El profesional falleció de un disparo al interior de su domicilio, mientras era víctima de un robo junto a su madre y su hermano mayor.

08/09/2025

La ácida respuesta de Pablo Chill-E tras crítica de Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao’”

El exdirector de orquesta del Festival de Viña calificó el show sinfónico del cantante urbano como "un remedo de concierto".

08/09/2025