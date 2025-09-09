¿Reconciliación? Fran Virgilio compartió particular gesto en medio viaje de Karol Lucero tras infidelidad - Chilevisión

La influencer retomó su espacio en redes sociales y compartió una foto que llamó la atención por un detalle de su matrimonio con el comunicador que acaba de dejar Chile.

Fran Virgilio tuvo un llamativo gesto en medio de la mediática infidelidad que protagonizó Karol Lucero con Ilaisa Henríquez, mejor conocida como DJ Isi Glock.

Luego de un pausa en sus redes sociales, la influencer retomó sus apariciones y durante los últimos días sorprendió con una llamativa señal.

Resulta que la joven compartió una foto en sus historias de Instagram en la que aparece posando para una selfie completamente vestida de negro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que dejó ver que todavía está utilizando su anillo de matrimonio, lo que dio paso a especulaciones sobre una posible reconciliación.

Karol Lucera se fue de Chile

En medio de la polémica por su mediática infidelidad, Karol Lucero tomó una drástica decisión y se fue de Chile para lo que él describió como un “viaje de introspección”.

“Sé que quien engaña a la persona que ama causa un gran daño y al mismo tiempo se traiciona a sí mismo. Ese es mi desafío, reconocer que mi mala e injustificada decisión no fue reflejo de mi verdadero carácter, sino de un momento en que me perdí y tiré por la borda todo lo que había construido”.

“En las últimas semanas he estado navegando en una tormenta emocional difícil de sobrellevar y que parece no terminar. Necesito perdonarme por haber perdido el vínculo que siempre soñé y reconstruirme desde mi interior antes de intentar buscar una solución. Entiendo que no puedo elegir las pruebas de la vida, pero sí cómo enfrentarlas”, agregó.