“No hay consuelo”: Karol Dance confiesa complejo momento tras infidelidad a Fran Virgilio - Chilevisión

26/10/2025 10:35

“No hay consuelo”: Karol Dance confiesa complejo momento tras infidelidad a Fran Virgilio

A través de redes sociales el comunicador sinceró estar pasando por un complejo momento de su vida tras la bullada infidelidad a su esposa.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Karol Dance impactó a las redes sociales y se sinceró sobre la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, revelando cómo le ha afectado la separación.

A través de su cuenta de Instagram, una seguidora le preguntó en inglés: "Te hemos estado siguiendo desde Australia. Dijiste en una entrevista que no llorabas ¿Lo has hecho ahora?".

¿Qué dijo Karol Dance sobre la infidelidad a Fran Virgilio?

Al respecto, Karol contestó: "Sí, he llorado mucho por la noche, cuando me despierto y veo que no está a mi lado. Cuando camino y vuelven los recuerdos de nosotros, cuando pienso que quizá nunca vuelva a estar ahí".

En esa misma línea, agregó: "Ha sido muy doloroso, y duele aún más saber que es mi culpa, saber que ella también debe haber sufrido. No hay consuelo que pueda aliviar lo que se siente, pero aprendes a vivir con ello".

Por otro lado, el comunicador sentenció: "Pienso en ella y la busco en cada atardecer, solo para creer que tal vez ella también lo está viendo. Llorar ha sido terapéutico y siento que me ha ayudado mucho a soltar lo que llevo dentro".

Horas más tarde, el comunicador borró la publicación, mientras que Fran Virgilio no se ha referido a sus declaraciones y sigue manteniendo un perfil más reservado en redes sociales.

Revisa la publicación de Instagram:

