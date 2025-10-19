 “Por segundo año”: Karol Dance vuelve a la animación en significativo escenario - Chilevisión
19/10/2025 12:29

“Por segundo año”: Karol Dance vuelve a la animación en significativo escenario

El animador estará presente en el Festival Internacional de los Globos en México, el mismo lugar donde celebró su luna de miel el año pasado con Fran Virgilio.

Publicado por CHV Noticias

Karol Lucero sorprendió este domingo tras anunciar en redes sociales que retomará su trabajo y volverá a los escenarios como animador del Festival de los Globos en México, desde el 14 al 17 de noviembre.

Lo que llamó la atención de los internautas es que el conductor hizo un guiño a Fran Virgilio, dado que dicho festival es el lugar donde celebraron su luna de miel, el año pasado.

Karol Dance vuelve a los escenarios

A través de su cuenta de Instagram, Karol señaló: "Feliz de contarles que por segundo año consecutivo seré uno de los conductores del Festival Internacional del Globo en León, México (...) ¡Nos vemos!".

"¿Y te conocen allá?", preguntó una seguidora, a lo que Karol reveló algunas de sus aspiraciones laborales: "No, muy poco, pero fui el año pasado y todo salió bien, así que avanzando de a poco en tierras aztecas".

En esa misma línea, otra internauta comentó: "Nadie es profeta en su tierra" y el animador se sinceró: "Sería injusto que renegara de mi tierra, he estado en todos los escenarios importantes de Chile igual. Pero como la vida, con altos y bajos".

En 2024 el animador llegó junto a Fran Virgilio a tierras aztecas como parte de su luna de miel y ambos publicaron decenas de románticas fotografías junto a los globos aerostáticos presentes en el festival.

En esta oportunidad, tras revelar que vuelve a los escenarios, Karol actualizó parte de su viaje en crucero y reveló que se encuentra en Estados Unidos, el mismo país donde está Fran Virgilio.

Cabe destacar que las declaraciones de Karol llegan luego de que Fran negara haber estado en una cita con él recientemente y aseguró que se trata de "malas lenguas".

Revisa las publicaciones de Instagram:

