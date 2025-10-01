 “Si las cosas no funcionan…”: Fran Virgilio lanzó reveladora frase sobre su presente tras infidelidad - Chilevisión
01/10/2025 19:12

“Si las cosas no funcionan…”: Fran Virgilio lanzó reveladora frase sobre su presente tras infidelidad

La esposa de Karol Lucero compartió un mensaje de un influencer acerca del destino y cómo en los momentos difíciles se pueden encontrar mejores oportunidades.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio compartió una reflexión en sus redes sociales, en la que abordó su presente tras la polémica infidelidad que protagonizó su marido, Karol Lucero.

Cabe recordar que luego de que se hiciera público el engaño del comunicador con la DJ Isi Glock, la influencer se fue del país con rumbo a Estados Unidos.

Desde allá ha estado compartiendo detalles de su vida diaria y mensajes sobre el difícil momento personal que atraviesa

Fue así como utilizó sus historias de Instagram para compartir un video de JB Copeland, un creador de contenido dedicado a compartir publicaciones inspiradoras y mensajes motivadores y de autoayuda.

“Y como dijo Kendall: No persigo, atraigo. Lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”, escribió junto al registro. 

El mensaje al que aludió Fran Virgilio destaca que “si algo es para ti, lo tendrás. Si no, es porque te preparas para algo incluso más mágico y mejor”.

“Y si las cosas no funcionan de la forma en que lo esperabas, significa que estás en el lugar perfecto y en la posición más linda en la que podrías estar. Lo que es para ti no te lo perderás”, agregó la publicación.

La reflexión de Fran Virgilio

