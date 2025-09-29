Cecilia Gutiérrez tuvo inesperado encuentro con Karol Lucero: Aseguró que volvió a Chile - Chilevisión

La panelista de Primer Plano mencionó que el animador está de regreso en el país de su viaje de reflexión tras la mediática infidelidad a su esposa.

La periodista Cecilia Gutiérrez relató que tuvo un sorpresivo encuentro con Karol Lucero durante la jornada de este lunes.

Según detalló la panelista de Primer Plano, el hecho ocurrió cuando iba manejando en su auto cerca de su casa, y se topó con un llamativo vehículo.

En ese contexto, Gutiérrez aseguró que la persona manejando el automóvil era Karol Lucero, quien estaría de vuelta en el país tras el polémico quiebre en su matrimonio.

El encuentro de Cecilia Gutierrez y Karol Lucero

La panelista compartió una historia de Instagram relatando el momento desde el interior de su vehículo: “Cachen que venía dando la vuelta cerca de mi casa y adelante había un auto como de Batman”, partió diciendo.

“Yo dije '¿y ese auto de Batman?'. Era un BMW negro deportivo. Y era Karol Dance, así que ella volvió de su viaje de reflexión”, agregó.

Cabe mencionar que el comunicador publicó el pasado 7 de septiembre que dejaría el país para realizar un “viaje de introspección”, a raíz de la polémica tras la infidelidad a su esposa, Francisca Virgilio.