“Voy por la segunda”: Karol Dance habló de los pasos que sigue tras infidelidad - Chilevisión

Desde reiki a terapia psicológica, Karol Dance anunció que la primera fase de su viaje a Costa Rica terminó y mostró una serie de registros inéditos sobre las actividades a las que accedió.

Karol Dance anunció este domingo que finalizó la primera etapa de su viaje a Costa Rica que tenía como propósito la terapia, el autoconocimiento y la introspección tras la infidelidad a Fran Virgilio con la DJ Isi Glock.

Al respecto, el comunicador hizo uso de sus redes sociales para mostrar parte de sus terapias e hizo una lista donde enumeró cada una de las cosas que realizó.

¿Qué dijo Karol Dance?

"Primera sesión intensiva. Voy por la segunda, pero antes un break a la playa de Tamarindo", expresó Karol, quien se mostró saliendo de una pieza tipo bungaló y luego agregó: "Después de una semana emocional power".

El comunicador tuvo un día de descanso donde compartió con algunas personas y luego mostró el interior de su habitación que cuenta con una cama de gran tamaño, un baño con jacuzzi y piscina.

¿Qué tipo de actividades realizó Karol Dance?

Pranayama - Práctica de control consciente de la respiración.

Terapia psicológica.

Sanación emocional.

Sesiones de Reiki.

Yoga.

Sanación con sonido.

Detoxificación culinaria.

Terapia del sueño.

Caminatas por la naturaleza.

Spa y masajes.

Karol solo estará en Costa Rica unos días más, luego volverá a Chile para celebrar Fiestas Patrias y después su destino es Alemania; sin embargo, aún no ha entregado detalles sobre lo que realizará en ese destino.

Por su parte, Fran Virgilio se encuentra visitando a su familia en Estados Unidos. En ese sentido, su madre había asegurado que tomó esa decisión para "sanar".

Revisa las publicaciones de Instagram: