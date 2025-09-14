“Voy por la segunda”: Karol Dance habló de los pasos que sigue tras infidelidad - Chilevisión

Desde reiki a terapia psicológica, Karol Dance anunció que la primera fase de su viaje a Costa Rica terminó y mostró una serie de registros inéditos sobre las actividades a las que accedió.
Karol Dance anunció este domingo que finalizó la primera etapa de su viaje a Costa Rica que tenía como propósito la terapia, el autoconocimiento y la introspección tras la infidelidad a Fran Virgilio con la DJ Isi Glock.
Al respecto, el comunicador hizo uso de sus redes sociales para mostrar parte de sus terapias e hizo una lista donde enumeró cada una de las cosas que realizó.
"Primera sesión intensiva. Voy por la segunda, pero antes un break a la playa de Tamarindo", expresó Karol, quien se mostró saliendo de una pieza tipo bungaló y luego agregó: "Después de una semana emocional power".
El comunicador tuvo un día de descanso donde compartió con algunas personas y luego mostró el interior de su habitación que cuenta con una cama de gran tamaño, un baño con jacuzzi y piscina.
Karol solo estará en Costa Rica unos días más, luego volverá a Chile para celebrar Fiestas Patrias y después su destino es Alemania; sin embargo, aún no ha entregado detalles sobre lo que realizará en ese destino.
Por su parte, Fran Virgilio se encuentra visitando a su familia en Estados Unidos. En ese sentido, su madre había asegurado que tomó esa decisión para "sanar".