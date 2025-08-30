“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad - Chilevisión

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

Karol Dance sorprendió en su cuenta de Instagram este viernes tras publicar una canción que alude a la compleja situación que atraviesa tras la infidelidad a su esposa, Francisca Virgilio.

En ella, la letra de la canción habla de una infidelidad y la magnitud del castigo que se recibe, luego de que Fran publicara un video sin el anillo de matrimonio.

¿Qué publicó Karol Dance?

A través de sus historias de Instagram, Karol aparece manejando en su automóvil con la canción "Hole In My Soul" de Aerosmith de fondo, justo en la parte donde menciona: "Estoy en una calle de sentido único con una aventura de una noche, con una mente única en tierra de nadie".

En esa misma línea, asegura: "El castigo a veces no parece coincidir con el crimen. Sí, hay un agujero en mi alma, pero una cosa he aprendido. Por cada carta de amor escrita hay otra quemada, entonces dime cómo será esta vez ¿Se acabó? Porque estoy apagando la llama".

Finalmente, la publicación de Karol llega días después de que el periodista, Hugo Valencia, revelara en Zona de Estrellas que el animador no le ha pedido disculpas a Fran Virgilio por la infidelidad con DJ Isi Glock: "No cree que sea posible una reconciliación", concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: