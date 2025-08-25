“Es capaz de cualquier cosa”: Natalia Rodríguez arremetió contra Karol Dance tras polémicos dichos - Chilevisión

"No me sorprende que haya dicho esto solo para volver a sentarse en un programa de farándula y cobrar por ello", aseguró Natalia Rodríguez en sus redes sociales.

Natalia Rodríguez utilizó sus redes sociales este lunes para responder a algunas de las preguntas de sus seguidores y arremetió con todo contra Karol Dance tras ser consultada directamente por los dichos del comunicador.

"¿Viste lo que dijo Karol? Que cuando estaba contigo decías que ibas a hacer algo si terminaban", dice la pregunta de la usuaria, respecto de las últimas entrevistas y declaraciones que ha entregado el animador tanto en televisión como en redes sociales.

Natalia Rodríguez arremetió contra Karol Dance

Al respecto, Natalia contestó: "Una persona que siempre ha faltado a la verdad, que es capaz de mirarte a los ojos y mentirte sin el menor remordimiento. Sus actos han hablado mucho más fuerte que cualquier palabra".

En esa misma línea, agregó: "Alguien que no desarrolló la responsabilidad emocional, ni empatía, es capaz de cualquier cosa. Por eso no me sorprende que haya dicho esto solo para volver a sentarse en un programa de farándula y cobrar por ello considerando que hace años que no aparece en televisión por algo positivo".

Rodríguez explicó que no consume medios de comunicación chilenos, por lo que se entera de esta clase de situaciones a través de lo que sus seguidores le comentan.

En ese sentido, aseguró finalmente que Karol Dance está "recurriendo nuevamente a desviar la responsabilidad y proyectarla en los demás. Lo tomo con la ligereza que merece, viniendo de quien viene".

Revisa la publicación de Instagram: