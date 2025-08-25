 “Es capaz de cualquier cosa”: Natalia Rodríguez arremetió contra Karol Dance tras polémicos dichos - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 10:55

“Es capaz de cualquier cosa”: Natalia Rodríguez arremetió contra Karol Dance tras polémicos dichos

"No me sorprende que haya dicho esto solo para volver a sentarse en un programa de farándula y cobrar por ello", aseguró Natalia Rodríguez en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Natalia Rodríguez utilizó sus redes sociales este lunes para responder a algunas de las preguntas de sus seguidores y arremetió con todo contra Karol Dance tras ser consultada directamente por los dichos del comunicador.

"¿Viste lo que dijo Karol? Que cuando estaba contigo decías que ibas a hacer algo si terminaban", dice la pregunta de la usuaria, respecto de las últimas entrevistas y declaraciones que ha entregado el animador tanto en televisión como en redes sociales.

Natalia Rodríguez arremetió contra Karol Dance

Al respecto, Natalia contestó: "Una persona que siempre ha faltado a la verdad, que es capaz de mirarte a los ojos y mentirte sin el menor remordimiento. Sus actos han hablado mucho más fuerte que cualquier palabra".

En esa misma línea, agregó: "Alguien que no desarrolló la responsabilidad emocional, ni empatía, es capaz de cualquier cosa. Por eso no me sorprende que haya dicho esto solo para volver a sentarse en un programa de farándula y cobrar por ello considerando que hace años que no aparece en televisión por algo positivo".

Rodríguez explicó que no consume medios de comunicación chilenos, por lo que se entera de esta clase de situaciones a través de lo que sus seguidores le comentan.

En ese sentido, aseguró finalmente que Karol Dance está "recurriendo nuevamente a desviar la responsabilidad y proyectarla en los demás. Lo tomo con la ligereza que merece, viniendo de quien viene".

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025