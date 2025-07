“¿Qué se cree este...?”: Natalia Rodríguez acusó agresión de compañero de trabajo en Dinamarca - Chilevisión

La influencer conocida como Arenita, radicada en el país nórdico, volvió de unas soñadas vacaciones en Turquía y, en su retorno a su lugar de trabajo, debió enfrentar una violenta actitud de parte de un compañero.

Una incómoda situación fue la que vivió Natalia Rodríguez, también conocida como Arenita, en su regreso a trabajar tras unas paradisiacas vacaciones que ella misma documentó en un resort en Turquía.

La influencer radicada en Dinamarca relató la historia en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde contó con lujo de detalle la cuestionable actitud que tuvo el compañero que debió reemplazarla en sus días de descanso.

Antes explicó que su cargo es de "service leader", es decir, tiene varias tareas de supervisión a su cargo, entre ellas, "chequear el mantenimiento y el control de todos los estándares de limpieza necesarias para que el lugar pueda funcionar".

"Por ejemplo, tengo que chequear que, no sé, las máquinas funcionen, el aceite esté limpio, que la temperatura del refrigerador sea la correcta, que el pH del agua sea el indicado", explicó.

El tenso retorno de Arenita tras sus vacaciones

Fue en eso cuando comenzó a revelar el incidente con el otro trabajador: "La cosa es que yo estaba de vacaciones y recién llegué el día lunes a trabajar. Tengo un colega que tiene el mismo cargo que yo y es danés, tiene alrededor de 50 años".

"De repente viene mi colega (el danés) y lo primero que me dice en vez de decir, 'Hola, ¿cómo te fue en tus vacaciones?', que es lo que yo haría, me dice, '¿Cuándo fue la última vez que chequeaste el aceite de la máquina'", causando el asombro en Rodríguez.

¿Qué respondió ella? "No sé, no me acuerdo, hace tiempo atrás porque no había venido mucha gente últimamente, entonces no habían utilizado la máquina", según relató, además de añadir que le aclaró que había dejado todo "chequeado y en orden" antes de irse.

Luego, de acuerdo con Arenita, el danés "empezó a buscar otro tipo de cosas como para culparme y encontró algo", ya que aseguró que encontró unas "botellas que estaban pasadas de fecha".

El gesto que molestó a Arenita

La reacción del trabajador terminó por descolocar a la exYingo. "Me dijo 'we have to be more creative, more creative (tenemos que ser más creativos)' y empezó a clap the hands (aplaudir), como a golpeando la mano así (aplaude)".

"¿Qué se cree ese hue...? ¿Qué se cree de venirme a aplaudir así como casi en la cara como como el Félix Soumastre con el Edmundo en un reality?", preguntó Rodríguez, quien cerró afirmando que "nunca me había tratado así un danés en mi vida viviendo acá en Dinamarca".

Mira el registro a continuación: