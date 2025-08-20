 Natalia Rodríguez lanzó dura opinión por complejo momento de Arenito: “Hay muchos chilenos que...” - Chilevisión
20/08/2025 10:37

Natalia Rodríguez lanzó dura opinión por complejo momento de Arenito: “Hay muchos chilenos que...”

La creadora de contenidos exYingo abordó el complejo presente de su excompañer y aseguró que "no le gusta" el hecho de que asegure que "vive en condiciones paupérrimas".

Natalia Rodríguez ha acaparado titulares por permanecer atenta a la contingencia chilena y por expresar sus opiniones en torno a ella. En esta ocasión, la exintegrante de Yingo se refirió a un excompañero de programa.

Se trata de Alexander "Arenito" Núñez, quien el domingo pasado visitó Primer Plano, donde contó detalles de su complejo momento. Sobre esto mismo le preguntaron a la creadora de contenidos y ella no tuvo reparos en opinar con suma honestidad.

"¿Qué opinión tienes de Arenito, su mala situación en Chile?", le consultaron, a lo que ella contestó: "Siento el hecho de decir que vive en condiciones paupérrimas, que tiene una vida mala y todo eso, no sé, no me gusta".

Luego, Natalia continuó: "Hay muchas personas, muchos chilenos que viven en esas circunstancias por mucho tiempo. Simplemente porque los arriendos están muy caros, porque los sueldos no dan o porque son universitarios".

"Creo que no hay que mirar en menos", reflexionó. "Aparte uno nunca sabe las vueltas de la vida y quizás uno mismo puede terminar en esas condiciones, así que no hay que admirarse", complementó.

Para finalizar, Rodríguez remató con un arranque de sinceridad: "Independientemente de que esta persona me caiga muy mal, no voy a opinar algo ni reírme de su situación. No soy así de mala persona".

El complejo momento económico de Arenito

Cabe recordar que el domingo, en Primer Plano, Alexander Núñez contó que de su paso por la televisión, solo Faloon Larraguibel y Nicole Pérez le han prestado ayuda mientras atraviesa esta delicada situación financiera.

"La Faloon siempre me ha ayudado. Me dice 'cómo estai de lucas', y (luego dice) 'toma, paga el arriendo, paga esto'. Siempre ha estado (ella) y la Nicole Pérez", confesó en el espacio .

Las cámaras del programa de farándula de Chilevisión además lo siguieron hasta Villa Alemana, para conocer en profundidad la vida del exchico Yingo, donde mostró su sencilla habitación y contó cómo se las ingenia para enfrentar el día a día.

