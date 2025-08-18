 “Toma, paga el arriendo”: Arenito reveló quiénes son las 2 famosas que lo han ayudado en duro momento - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/08/2025 09:59

“Toma, paga el arriendo”: Arenito reveló quiénes son las 2 famosas que lo han ayudado en duro momento

El bailarín que saltó a la fama con el programa juvenil Yingo contó en Primer Plano que dos compañeras de esa época le han tendido una mano en medio del difícil momento que atraviesa.

Publicado por CHV Noticias

En el marco del difícil momento personal y económico que atraviesa, Alexander "Arenito" Núñez visitó los estudios de Primer Plano para entregar detalles sobre su presente alejado de la televisión.

En el programa, el exYingo contó que de su paso por la televisión, solo Faloon Larraguibel y Nicole Pérez le han prestado ayuda mientras atraviesa esta delicada situación financiera.

Arenito afirmó que Faloon le ha ayudado con el arriendo

Fue el propio Julio César Rodríguez quien consultó a Arenito si es que la televisión le había dejado amigos, a lo que él contestó con una respuesta afirmativa.

"La Faloon (Larraguibel) y la Nicole Pérez", respondió. "La Faloon siempre me ha ayudado. Me dice 'cómo estai de lucas', y (luego dice) 'toma, paga el arriendo, paga esto'. Siempre ha estado (ella) y la Nicole Pérez", confesó.

Esta revelación sorprendió a los panelistas del programa, como a Pancha Merino, quien dijo que Faloon era "una muy buena amiga", mientras que Catalina Pulido afirmo que ella era "una máxima".

Las cámaras del programa de farándula de Chilevisión lo siguieron hasta Villa Alemana, para conocer en profundidad la vida del exchico Yingo, donde mostró su sencilla habitación y contó cómo se las ingenia para enfrentar el día a día.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Lo último

Lo más visto

DJ que destapó infidelidad de Karol Dance aborda posible embarazo: “Me hago responsable”

La DJ Isi Glock habló sobre la posibilidad de estar embarazada luego del encuentro que mantuvo con Karol Dance, indicando que si llega a pasar, se hará responsable "sola y feliz".

17/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Le cambió la cara en un segundo”: El momento exacto en que Joaquín Méndez supo que será padre

El animador compartió a través de redes sociales el íntimo momento en que la dentista Amanda Martínez le muestra el test de embarazo.

17/08/2025

“Lo destrozaste...”: La publicación de Fran Virgilio tras supuesta infidelidad de Karol Dance

La empresaria publicó en sus redes sociales una canción de Taylor Swift, la cual habla sobre una historia de romance fallida.

17/08/2025