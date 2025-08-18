“Toma, paga el arriendo”: Arenito reveló quiénes son las 2 famosas que lo han ayudado en duro momento - Chilevisión

El bailarín que saltó a la fama con el programa juvenil Yingo contó en Primer Plano que dos compañeras de esa época le han tendido una mano en medio del difícil momento que atraviesa.

En el marco del difícil momento personal y económico que atraviesa, Alexander "Arenito" Núñez visitó los estudios de Primer Plano para entregar detalles sobre su presente alejado de la televisión.

En el programa, el exYingo contó que de su paso por la televisión, solo Faloon Larraguibel y Nicole Pérez le han prestado ayuda mientras atraviesa esta delicada situación financiera.

Arenito afirmó que Faloon le ha ayudado con el arriendo

Fue el propio Julio César Rodríguez quien consultó a Arenito si es que la televisión le había dejado amigos, a lo que él contestó con una respuesta afirmativa.

"La Faloon (Larraguibel) y la Nicole Pérez", respondió. "La Faloon siempre me ha ayudado. Me dice 'cómo estai de lucas', y (luego dice) 'toma, paga el arriendo, paga esto'. Siempre ha estado (ella) y la Nicole Pérez", confesó.

Esta revelación sorprendió a los panelistas del programa, como a Pancha Merino, quien dijo que Faloon era "una muy buena amiga", mientras que Catalina Pulido afirmo que ella era "una máxima".

Las cámaras del programa de farándula de Chilevisión lo siguieron hasta Villa Alemana, para conocer en profundidad la vida del exchico Yingo, donde mostró su sencilla habitación y contó cómo se las ingenia para enfrentar el día a día.