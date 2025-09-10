 FOTOS | “A sanar”: Reportan que Fran Virgilio se fue de viaje tras infidelidad de Karol Dance - Chilevisión
Minuto a minuto
Dio paso clave: Senado aprobó multas y elevar requisitos para extranjeros que votan en Chile Imputado pero libre: El detalle por el que Jere Klein no fue detenido por allanamiento en su casa Misteriosa muerte de chilena en Nueva York: Familia lidera campaña y pide ayuda para repatriar cuerpo Debate Abierto: Así será el primer segmento del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión Senado aprobó el proyecto que sanciona con multa a quienes no asistan a votar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 18:05

FOTOS | “A sanar”: Reportan que Fran Virgilio se fue de viaje tras infidelidad de Karol Dance

Karol Dance también tomó un viaje con destino a Costa Rica para los mismos fines; sin embargo, no iban al mismo lugar, puesto que Virgilio está visitando a su familia en Estados Unidos.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Danilo21 reportó a través de su canal de difusión que Fran Virgilio se fue de viaje tras la infidelidad de Karol Dance con DJ Isi Glock.

El comunicador también tomó un vuelo fuera del país hacia Costa Rica con el fin de hacer "introspección", según detalló, pero Fran no iba al mismo lugar.

¿Fran Virgilio se fue del país?

A través de Instagram, Danilo mostró dos fotografías de Virgilio en compañía de su familia, quienes la despidieron en el Aeropuerto de Santiago.

"Fran Virgilio se fue de viaje y su familia la despidió con mucho amor. Su madre asegura que fue a 'sanar'", señaló Danilo21.

En una de las fotografías, Fran aparece en compañía de su madre y en la siguiente es abrazada en grupo por sus más cercanos. En los comentarios, los seguidores se preguntaron si es que Virgilio viajará a reunirse con el animador.

La joven utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema, donde mostró una maleta llena de dulces y chocolates chilenos para desmentir los rumores: "Pov: vienes a ver a tu familia chilena que vive en Estados Unidos", escribió finalmente.

Cabe destacar que Karol Dance estará en Costa Rica durante unos días y luego regresará a Chile para celebrar las Fiestas Patrias. Posterior a ello, su destino es Alemania.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

10/09/2025

Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Lo que debes saber

Será el primer cara a cara entre los ocho candidatos a la Presidencia de la República y lo podrás ver por Chilevisión y sus plataformas digitales.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Estos son todos los candidatos que estarán en el evento

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.

10/09/2025