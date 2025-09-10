FOTOS | “A sanar”: Reportan que Fran Virgilio se fue de viaje tras infidelidad de Karol Dance - Chilevisión

Karol Dance también tomó un viaje con destino a Costa Rica para los mismos fines; sin embargo, no iban al mismo lugar, puesto que Virgilio está visitando a su familia en Estados Unidos.

Este miércoles, Danilo21 reportó a través de su canal de difusión que Fran Virgilio se fue de viaje tras la infidelidad de Karol Dance con DJ Isi Glock.

El comunicador también tomó un vuelo fuera del país hacia Costa Rica con el fin de hacer "introspección", según detalló, pero Fran no iba al mismo lugar.

¿Fran Virgilio se fue del país?

A través de Instagram, Danilo mostró dos fotografías de Virgilio en compañía de su familia, quienes la despidieron en el Aeropuerto de Santiago.

"Fran Virgilio se fue de viaje y su familia la despidió con mucho amor. Su madre asegura que fue a 'sanar'", señaló Danilo21.

En una de las fotografías, Fran aparece en compañía de su madre y en la siguiente es abrazada en grupo por sus más cercanos. En los comentarios, los seguidores se preguntaron si es que Virgilio viajará a reunirse con el animador.

La joven utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema, donde mostró una maleta llena de dulces y chocolates chilenos para desmentir los rumores: "Pov: vienes a ver a tu familia chilena que vive en Estados Unidos", escribió finalmente.

Cabe destacar que Karol Dance estará en Costa Rica durante unos días y luego regresará a Chile para celebrar las Fiestas Patrias. Posterior a ello, su destino es Alemania.

Revisa las publicaciones de Instagram: