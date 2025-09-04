Sergio Rojas expuso drástica decisión que habría tomado Karol Lucero tras escándalo por infidelidad - Chilevisión

Según reveló el periodista, el ex chico Yingo habría tomado una radical decisión, la cual estaría por ejecutar este domingo.

A casi tres semanas del estallido de la polémica por la infidelidad de Karol Lucero a su aún esposa, Francisca Virgilio, fue revelada una drástica decisión que habría tomado recientemente el animador.

Según rindicó Sergio Rojas en el programa Que te lo digo, el ex chico Yingo se iría del país este domingo, luego de la crisis mediática que protagonizó junto a la DJ Ilaisa Henríquez.

Acorde a lo detallado por el periodista, se trataría de un viaje al extranjero que tendría como objetivo el asistir a un retiro de “sanación espiritual”.

Karol Lucero se iría del país

“No tenemos todos los detalles, pero entendemos que obedecería a una suerte de sanción, de retiro y no se descarta que podría hacerlo en algún tipo de institución o centro espiritual, de sanación en el extranjero, como ya lo han hecho varios famosos de nuestro país”, detalló el comunicador.

De igual manera, el panelista aclaró que, si bien Lucero reconoció el viaje, advirtió al programa que “no quiero hablar de ello, especulen lo que quieran al respecto. Obedece a mi vida privada, seguramente compartiré cosas en redes, pero solo eso”.

“Todo es parte de mi vida privada, no pública”, cerró Lucero.