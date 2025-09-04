 Sergio Rojas expuso drástica decisión que habría tomado Karol Lucero tras escándalo por infidelidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Así operaban Los “Betis”: Exfutbolista habría orquestado lavado de dinero en partidos amateur Detienen a tres de los cuatro torturadores del hospital de Osorno: Serán formalizados este viernes De emplazamientos a una investigación: Las repercusiones por reportaje de CHV Noticias sobre “red de bots” Cristián Campos habla tras sobreseimiento definitivo: “Acá no ganó nadie, hay dos familias quebradas” Graban incendio en tren del Metro: Revisa las estaciones sin servicio de la Línea 5
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 20:26

Sergio Rojas expuso drástica decisión que habría tomado Karol Lucero tras escándalo por infidelidad

Según reveló el periodista, el ex chico Yingo habría tomado una radical decisión, la cual estaría por ejecutar este domingo.

Publicado por CHV Noticias

A casi tres semanas del estallido de la polémica por la infidelidad de Karol Lucero a su aún esposa, Francisca Virgilio, fue revelada una drástica decisión que habría tomado recientemente el animador.

Según rindicó Sergio Rojas en el programa Que te lo digo, el ex chico Yingo se iría del país este domingo, luego de la crisis mediática que protagonizó junto a la DJ Ilaisa Henríquez.

Acorde a lo detallado por el periodista, se trataría de un viaje al extranjero que tendría como objetivo el asistir a un retiro de “sanación espiritual”.

Karol Lucero se iría del país

“No tenemos todos los detalles, pero entendemos que obedecería a una suerte de sanción, de retiro y no se descarta que podría hacerlo en algún tipo de institución o centro espiritual, de sanación en el extranjero, como ya lo han hecho varios famosos de nuestro país”, detalló el comunicador.

De igual manera, el panelista aclaró que, si bien Lucero reconoció el viaje, advirtió al programa que “no quiero hablar de ello, especulen lo que quieran al respecto. Obedece a mi vida privada, seguramente compartiré cosas en redes, pero solo eso”.

“Todo es parte de mi vida privada, no pública”, cerró Lucero.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025