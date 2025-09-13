“Lo que yo quiera...”: Karol Dance romple el silencio tras criticada publicación durante viaje - Chilevisión

El comunicador reapareció en redes tras emprender un viaje hacia Costa Rica a modo de "introspección" y respondió a todas las críticas de sus seguidores.

Karol Dance alzó la voz por primera vez desde que inició su viaje a Costa Rica con fines de "introspección" tras la polémica infidelidad a su esposa, Fran Virgilio con la DJ Isi Glock.

El comunicador compartió una reflexión en torno a estos días de viaje y también se dio el tiempo de contestar a algunas críticas de los internautas.

¿Qué dijo Karol Dance?

"La naturaleza siempre nos dará las respuestas. En la soledad del bosque descubrimos que el silencio también habla, y lo hace con verdad", escribió Karol Dance en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Así como los ríos encuentran su cauce tras desviarse, también uno puede reencontrar su camino después de perderse. Saludos a los que pasan, buen fin de semana".

Al respecto, una seguidora comentó: "Pero no publiques. Si quieres sanarte, creo que andar exponiéndote no es lo más sano y correcto. Al final todos emiten un juicio de ti y si tú públicas es porque estás preocupado de lo que comentan de ti. Olvídate de las redes. Desconéctate de verdad para que realmente seas creíble".

"Lo más sano es hacer lo que yo quiera. El resto que opine lo que quiera", contestó Karol, quien además explicó que no puede dejar su conexión con las redes sociales por completo debido a temas laborales.

Por otra parte, otra persona comentó: "Sería más creíble que no hicieras de esto una miniserie. Se ve poco creíble y ya la has perdido toda. Por una vez en la vida no publiques cada paso que das. Sobre todo esta instancia que es de reflexión, si no, se presta para que parezca puro show."

"No sería una miniserie como dices, si no estuvieses aquí opinando de la vida de otro. Simplemente, podrías no verla, es opcional para ti. Lo que yo haga en mi vida también es mi opción", concluyó Karol.

Revisa la publicación de Instagram: