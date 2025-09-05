 “Cuando decidas volver...”: Karol Dance lanza indirecta a Fran Virgilio durante concierto de Chayanne - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman detención de cuarto implicado en caso de tortura a trabajador en hospital de Osorno $400 millones en efectivo y monedas de oro: ¿Quién es el exfutbolista detenido en "Operación Betis"? Esposados por la PDI: Así fue la detención de tres de los cuatro implicados por tortura a trabajador en Osorno Violento robo a local de comida en Lo Prado: Asaltantes registraron a clientes y sacaron dinero en efectivo Así operaban Los “Betis”: Exfutbolista habría orquestado lavado de dinero en partidos amateur
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/09/2025 10:21

“Cuando decidas volver...”: Karol Dance lanza indirecta a Fran Virgilio durante concierto de Chayanne

El comunicador asistió al último concierto del intérprete puertorriqueño, donde no dudó en lanzarle una indirecta a su esposa a través de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves 4 de septiembre se llevó a cabo el último concierto de Chayanne en Chile, al cual asistió Karol Lucero, quien no pasó desapercibido.

Y es que el comunicador utilizó sus redes sociales para grabar al puertorriqueño interpretando la canción "Un siglo sin ti".

El video se interpretó como una indirecta a su esposa Fran Virgilio, con quien se separó luego de que el exYingo le fuera infiel con una DJ llamada Ilaisa Henríquez.

Y es que Karol Dance decidió grabar el momento en que Chayanne cantaba: "Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí".

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025