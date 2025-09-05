“Cuando decidas volver...”: Karol Dance lanza indirecta a Fran Virgilio durante concierto de Chayanne - Chilevisión

El comunicador asistió al último concierto del intérprete puertorriqueño, donde no dudó en lanzarle una indirecta a su esposa a través de Instagram.

Este jueves 4 de septiembre se llevó a cabo el último concierto de Chayanne en Chile, al cual asistió Karol Lucero, quien no pasó desapercibido.

Y es que el comunicador utilizó sus redes sociales para grabar al puertorriqueño interpretando la canción "Un siglo sin ti".

El video se interpretó como una indirecta a su esposa Fran Virgilio, con quien se separó luego de que el exYingo le fuera infiel con una DJ llamada Ilaisa Henríquez.

Y es que Karol Dance decidió grabar el momento en que Chayanne cantaba: "Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí".

Mira la historia a continuación: