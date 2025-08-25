“Más de lo que creía”: Constanza Mackenna desclasificó encuentro sorpresa con Chayanne - Chilevisión

La actriz se encontró al cantante en el Club de Golf Los Leones y aseguró que "corrió" para poder sacarse una foto con él.

Durante la visita de Chayanne en Chile en el marco de la serie de conciertos agendados en el país, el cantante se tomó una pausa para visitar el Club de Golf Los Leones.

En el lugar, el intérprete compartió con reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre ellas la actriz Constanza Mackenna.

"Es minísimo en persona"

En conversación con LUN, Mackenna detalló que el encuentro "fue pura coincidencia. Estaba almorzando con mi familia y de repente alguien lo vio. Con mi cuñada salimos corriendo a saludarlo".

La actriz hizo hincapié en la cercanía y amabilidad del puertorriqueño, además de compartir posteriormente el registro en Instagram.

"Fue un amor. Súper cercano, se dio el tiempo de sacarse la foto con su mejor sonrisa. Es minísimo en persona. Me declaro totalmente enamorada", señaló entre risas y bromeando que su sueño sería grabar un comercial con él.

"La verdad fue muy emocionante. Me descubrí fan sin saberlo, porque después me puse a escuchar su música y me di cuenta de que me sé todas sus canciones. Ha estado metido en mis recuerdos más de lo que creía", agregó.

Sin embargo, la actriz se desilusionó luego de quedarse con las ganas de verlo de nuevo, debido a que no encontró entradas para el resto de sus shows en el país.

"Y lo peor, no fui al concierto, Ahora me metí a buscar entradas y está todo agotado", finalizó.