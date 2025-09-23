“Estaba detrás mío...”: Cecilia Gutiérrez reveló inéditos detalles del tenso cruce con Carla Jara - Chilevisión

En conversación con el panel de Plan Perfecto, la periodista de espectáculos recordó con lujo de detalle el tenso encuentro que tuvo con la comunicadora durante un evento en Movistar Arena.

Fue hace unos días cuando Cecilia Gutiérrez sorprendió al desclasificar un tenso encuentro que vivió hace unos meses con Carla Jara mientras estaba con su hija en un espectáculo en Movistar Arena.

Ahora, la periodista ahondó en el episodio en Plan Perfecto y entregó nuevos detalles del inesperado "cara a cara" que tuvo con la comunicadora, a propósito de los antecedentes que por aquel entonces aparecían de Kamniski y su vínculo con el Rey de Meiggs.

Jara desmintió conocer a Rey de Meiggs

En primera instancia, la panelista de Primer Plano señaló que su teoría es que Jara "la había seguido", pues previamente su hija le había pedido cabritas y se levantó de su asiento para dirigirse al sector de venta de comida.

"Fui a comprar, no habían pasado ni dos minutos y detrás mío estaba Carla Jara", recordó. "Me dice que ella está muy enojada conmigo por varios motivos, porque yo había dicho en Primer Plano que ella había compartido con el Rey de Meiggs y que ella no lo conocía".

Gutiérrez pidió la palabra y le aclaró que hay fotos en las que ambos aparecen juntos. "Esa foto me la fomaron en la playa, yo iba bajando de un evento, él me encontró abajo y me dijo saquémonos una foto, no tenía idea quién era", contestó ella.

"Yo le digo 'qué raro, porque Kaminski dijo que eran amigos hace diez años. Si tú no lo conocías, bueno, no tengo ningún problema en rectificar esa información en Primer Plano, si tú dices que no conoces a un amigo de diez años de tu marido...'", replicó.

El tenso cara a cara entre Gutiérrez y Jara

La periodista continuó y señaló que "le habló mucho" y recordó aquel momento como "muy incómodo". Antes de concluir, reveló una última frase que lanzó Jara.

"Lo que más me llama la atención es que me dice 'ustedes están dejando a Kaminski como el peor hombre del mundo y él no es así, es el padre de mi hijo y yo lo voy a apoyar, pero no me parece lo que están haciendo'".

Si bien decidió no responder, Gutiérrez confesó que tuvo ganas de decirle "perdón, pero hace un año atrás tú te sentaste en Podemos Hablar a dejar a Kaminski como el peor hombre del mundo, diciendo que era mentiroso, infiel y que te debía plata".

"No se lo pude decir porque lo único que quería era que terminara de hablar", cerró, pues señaló que justo había comenzado en Disney On Ice el acto de la película Frozen en el show, el favorito y más esperado por su hija.