“Cuando existe la voluntad…”: Karol Lucero dio pistas de su futuro con Fran Virgilio tras infidelidad - Chilevisión

El comunicador aprovechó la consulta de un seguidor en sus redes sociales para hablar sobre su actual situación y el futuro de su matrimonio.

Karol Lucero continúa en su periódo de reflexión luego de la mediática infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock.

El comunicador optó por salir del país y realizó un viaje a Costa Rica donde estuvo realizando diferentes terapias en un centro especializado.

De a poco también ha retomado sus redes sociales y durante esta jornada se abrió a las preguntas de sus seguidores de Instagram. En ese contexto, dio un consejo alguien que atraviesa por una situación similar.

“Esto me ha ayudado. Sirve mucho para ambas partes”, señaló, haciendo referencia al libro titulado Después de la infidelidad.

Karol Lucero y su posible reconciliación

Karol Lucero también aprovechó la oportunidad para dar pistas sobre su futuro con Fran Virgilio, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.

“Cuando existe la voluntad de ambos y el amor sigue siendo el motor, cualquier obstáculo puede transformarse en aprendizaje”, declaró.

En relación a la consulta de su seguidor, recalcó que “no son los únicos ni los últimos en enfrentar algo así; lo importante es que si el amor logra ser más fuerte que el error, entonces aún hay una razón para intentarlo de nuevo”.

“Solo el tiempo te dará la respuesta. Respeta el espacio que necesite tu pareja”, reflexionó.