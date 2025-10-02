 “Cuando existe la voluntad…”: Karol Lucero dio pistas de su futuro con Fran Virgilio tras infidelidad - Chilevisión
Minuto a minuto
Padre hace desesperado llamado por donación: Su hijo está hospitalizado y requiere trasplante urgente “Confesó el delito de forma burlesca”: Joven mató a la gata de su abuela en Lebu y metió cuerpo en una bolsa Conmoción en Pitrufquén: Niña de dos años fallece tras ser atropellada por un bus escolar Sismo sacude al norte del país: Esta fue la magnitud del temblor cercano a mina Collahuasi “No estoy para polémicas tan chicas”: Presidente Boric respondió a Kast tras dichos de “cobardía y corrupción”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/10/2025 19:48

“Cuando existe la voluntad…”: Karol Lucero dio pistas de su futuro con Fran Virgilio tras infidelidad

El comunicador aprovechó la consulta de un seguidor en sus redes sociales para hablar sobre su actual situación y el futuro de su matrimonio.

Publicado por CHV Noticias

Karol Lucero continúa en su periódo de reflexión luego de la mediática infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock.

El comunicador optó por salir del país y realizó un viaje a Costa Rica donde estuvo realizando diferentes terapias en un centro especializado.

De a poco también ha retomado sus redes sociales y durante esta jornada se abrió a las preguntas de sus seguidores de Instagram. En ese contexto, dio un consejo alguien que atraviesa por una situación similar.

“Esto me ha ayudado. Sirve mucho para ambas partes”, señaló, haciendo referencia al libro titulado Después de la infidelidad. 

Karol Lucero y su posible reconciliación 

Karol Lucero también aprovechó la oportunidad para dar pistas sobre su futuro con Fran Virgilio, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos. 

Cuando existe la voluntad de ambos y el amor sigue siendo el motor, cualquier obstáculo puede transformarse en aprendizaje”, declaró.

En relación a la consulta de su seguidor, recalcó que “no son los únicos ni los últimos en enfrentar algo así; lo importante es que si el amor logra ser más fuerte que el error, entonces aún hay una razón para intentarlo de nuevo”.

“Solo el tiempo te dará la respuesta. Respeta el espacio que necesite tu pareja”, reflexionó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

Lo último

Lo más visto

Una final al rojo vivo: El momento en que Carolina Soto se enteró que ganó Top Chef VIP

La cantante llegó a la instancia final con Mafe Bertero y Ricardo Fernández, quienes también se lucieron con sus preparaciones.

02/10/2025

“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

02/10/2025

Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

02/10/2025

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

02/10/2025