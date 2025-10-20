Karol Lucero sorprendió con reflexivo consejo para seguidor infiel: “No implores perdón” - Chilevisión

El comunicador, que en agosto pasado terminó con Fran Virgilio tras una polémica infidelidad, respondió a un usuario que enfrentaría una situación similar.

Karol Lucero sorprendió en redes sociales con un mensaje relacionado con la infidelidad, a más de dos meses de su polémico quiebre con Fran Virgilio.

A través de Instagram, el comunicador interactuó con algunos usuarios que dejaron sus consultas en la clásica bandeja de preguntas.

Una de ellas decía lo siguiente: "Estoy pasando algo parecido, pero parece que no hay vuelta atrás. Mi esposo no me perdonó".

Si bien no lo mencionó explícitamente, se intuye que el internauta se refería a un contexto de infidelidad, motivo por el que Karol terminó con su esposa.

El consejo de Karol Lucero por infidelidad

"Leí tus otros mensajes igual y créeme que te entiendo perfecto, manejar la culpa es lo más difícil. No puedes deshacer lo que hiciste, pero sí decidir quién serás a partir de ahora", partió escribiendo.

Luego, el exanimador de Yingo afirmó: "Cometiste una falta grave, no contra tu pareja solamente, sino contra ti mismo. Porque cada vez que traicionas, no rompes una promesa externa… rompes tu propio carácter. No busques excusas y asume".

"El daño está hecho, pero también está la posibilidad de redimirte a través del cambio y crecimiento personal. No implores perdón, merécelo con tus actos. Sé transparente, acepta las consecuencias y aprende de la herida que tú mismo causaste", agregó.

En ese contexto, Karol sostuvo que "el perdón, si llega, será un regalo; pero tu deber moral es vivir de forma que no necesites volver a pedirlo. Y si no llega, tómalo como consecuencia de una muy mala decisión; quién sabe qué pueda pasar en el futuro, pero no te descuides de ti mismo, la vida continúa".

"El error no te define… te define cómo respondes a ese error", puntualizó el comunicador. "La terapia, buena lectura y el estoicismo me han ayudado mucho, además de irme un rato a la CTM", remató.