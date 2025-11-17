“No me das pena”: Hermana de Fran Virgilio lanzó indirecta a Karol Dance y la influencer respondió - Chilevisión

La interacción en redes sociales generó que algunos internautas comenzaran a etiquetar a Karol Dance en dicha publicación.

Este lunes, Ignacia, hermana de Fran Virgilio, causó revuelo en redes sociales tras publicar una indirecta hacia Karol Dance, en relación a la polémica infidelidad con la DJ Isi Glock.

Ante la publicación, la propia Fran Virgilio salió a responder y su otra hermana, María Valentina, se sumó a las interacciones de este mensaje ante lo cual, algunos internautas etiquetaron al animador en la publicación, puesto que él aún sigue a todas ellas en redes sociales.

¿Qué dijo la hermana de Fran Virgilio?

La joven publicó un video con la canción "La Perla" de Rosalía y escribió: "No tengo ex, pero sigue siendo perfecto para el ex de mi hermana. Se tenía que decir y se dijo".

En esa misma línea, agrega: "No me das pena, quien queda contigo se drena, siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena. Red flag andante, tremendo desastre".

Al respecto, Fran Virgilio comentó con una bandeja de color rojo, lo que se utiliza para referirse a una persona con comportamientos alarmantes, tóxicos o negativos en una relación amorosa.

Por su parte, María Valentina escribió: "Válido para ambas hermanas", aludiendo a la vida de Ignacia, sin embargo, el novio de Ignacia Virgilio, dueña de la publicación, salió al paso minutos más tarde y también interactuó en el post: "Ustedes jamás se la van a cantar a la Igna", señaló.

Finalmente, Fran Virgilio terminó compartiendo un video de Rosalía interpretando la misma canción en sus historias, durante el show de Jimmy Fallon.

Revisa la publicación de Instagram: