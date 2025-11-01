“No creas en lo que ellos dicen”: El consejo de Fran Virgilio que causó revuelo en redes - Chilevisión

"No te enamores tan rápido, no creas en lo que ellos dicen si sus acciones no concuerdan", dice una de las publicaciones que compartió Fran Virgilio, despertando las alarmas entre sus seguidoras.
Fran Virgilio causó revuelo en redes sociales tras publicar una serie de mensajes relacionados a los estándares dentro de una relación amorosa y consejos en torno al mismo tema.
Esto, luego de que Karol Lucero publicara hace unos días un mensaje donde mencionó: ""Sí, he llorado mucho por la noche, cuando me despierto y veo que no está a mi lado. Cuando camino y vuelven los recuerdos de nosotros, cuando pienso que quizá nunca vuelva a estar ahí".
A través de su cuenta de Instagram, Fran compartió un video del coach motivacional Jay Shetty, quien menciona: "No te enamores tan rápido, no creas en lo que ellos dicen si sus acciones no concuerdan".
En esa misma línea, agrega: "No te conformes con atención cuando anhelas conexión. No sueñes con el futuro cuando no sabes su pasado. No confundas extrañarlos con necesitarlos de vuelta. No caigas por las promesas, cuando el patrón indica lo contrario. No caigas por alguien antes de que esté listo para atraparte".
Al respecto, Fran escribió: "Jay Shetty dice dos palabras y yo: 'SÍÍÍÍÍ'".
Minutos después la influencer activó una caja de preguntas y decidió contestar a una seguidora que escribió: "¿Puedes darnos un consejo a las mujeres? El que tú quieras".
"Elige mil veces volver a preguntar: '¿Cuál es tu color favorito?', en lugar de seguir diciendo: 'Prométeme que esta vez será distinto'", concluyó Fran.