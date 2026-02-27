 Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto - Chilevisión
27/02/2026 14:00

Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto

Los internos publicaron una carta donde advirtieron el deterioro de la infraestructura, el retiro de carpas y chacras, y la eliminación de espacios comunitarios como la biblioteca.

Publicado por CHV Noticias

Siete internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, ex Punta Peuco, anunciaron una huelga de hambre por "incumplimiento reiterado de fallos judiciales y resoluciones vigentes".

Mediante un comunicado público, manifestaron su preocupación por los recientes cambios al recinto y denunciaron el deterioro progresivo de las instalaciones.

En la misiva dirigieron sus críticas al coronel Héctor Labrín, a quien le hicieron llegar una carta el pasado 23 de febrero donde expresaron su inquietud por las condiciones del penal.

Vale recordar que Labrín se desempeñaba como director regional metropolitano, sin embargo, este jueves fue removido de su cargo tras la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría.

En concreto, entre las razones de la huelga están el retiro de carpas y chacras, la eliminación de espacios comunitarios como “la gruta” y la biblioteca.

Además, acusaron que los comedores se están utilizando como dormitorios, hecho que relacionan con un "nivel de hacinación extrema" en medio de la transición del penal a uno común.

Suprema confirmó retiro de electrodomésticos de Punta Peuco

Fue este jueves cuando la Corte Suprema dio la razón a Gendarmería y confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual había establecido el retiro de electrodomésticos que utilizan los reos en el penal.

Se trata de 105 refrigeradores, 73 televisores, 74 calefactores, 29 hornos eléctricos, microondas y hervidores, 10 lavadoras secadoras y 75 colchones particulares que ahora serán definitivamente removidos del recinto.

De acuerdo con el fallo, Gendarmería "puede adoptar todas las medidas que sean pertinentes para una buena administración de los recintos penitenciarios, con la única salvedad de respetar las condiciones básicas de vida que el mismo reglamento dispone”.

