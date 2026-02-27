“No me admitieron”: Pincoya hizo su gala en Gran Hermano Argentina tras no ser invitada a la de Viña - Chilevisión

No ha pasado una semana y ya es una de las jugadoras más comentadas y queridas en redes sociales. Ahora, montó su propia pasarela en la casa luego de acusar que no fue invitada al evento de la ciudad jardín.

Luego de no ser invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar, Pincoya tuvo su revancha y decidió montar su propia pasarela en la casa de Gran Hermano en Argentina.

Vale recordar que la oriunda de Chiloé regresó este lunes al encierro, esta vez, al otro lado de la cordillera, en una inédita edición denominada "Generación Dorada" que incluye a anónimos y personajes emblemáticos del reality.

Pese a que no es conocida a mayor escela en Argentina y es la única chilena en el formato, la técnico en Enfermería ha sabido ganar el cariño de sus compañeros, pues a pocos días de su ingreso ya tiene a la mayoría de los jugadores de su lado.

Pincoya montó su propia gala en Gran Hermano

Así se dejó ver la noche de este jueves, cuando Jennifer Galvarini, su nombre real, acusó que no participó en ninguna de las actividades asociadas al festival.

"Acá vine, porque yo quería ir a Viña del Mar, pero como no me admitieron porque no tengo glamour, porque ahí hay puro glamour... Entonces me trajeron acá", manifestó.

En respuesta, sus compañeros la instaron a desfilar y a mostrar sus mejores posturas: "Pincoya, desfilá y demostrá que tenés glamour", "¿Cómo que no tenés glamour?", "¡Mirá! ¡Soberbia, agrandada!" y "¡Eso Pincoya, dalo todo!", fueron algunas de las reacciones en apoyo.