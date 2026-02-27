 El desempleo va al alza: Tasa de desocupación en Chile aumenta 8,3% en periodo noviembre-enero 2026 - Chilevisión
27/02/2026 12:44

El desempleo va al alza: Tasa de desocupación en Chile aumenta 8,3% en periodo noviembre-enero 2026

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicó su Encuesta Nacional de Empleo, donde reveló el aumento de la cesantía en el último trimestre.

Publicado por Lisette Pérez

La tasa de desocupación en Chile subió a 8,3% durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2025 y enero de 2026, según lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su Encuesta Nacional de Empleo.

La estimación de desocupación aumentó 0,3 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de un 1,4% en la fuerza de trabajo, que corresponde a las personas que cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría de empleadas o desempleadas.

En ese sentido, el porcentaje de personas ocupadas fue menor (1,2%), mientras que las personas desocupadas aumentaron 4,8%, influido por quienes se encuentran cesantes (3,0%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (18,4%).

Alza de personas desocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,2%, debido exclusivamente a las mujeres (2,7%), ya que los hombres no registraron variación.  

Aumento del trabajo informal

La tasa de ocupación informal se situó en 26,8%, con un incremento de 0,5 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,2% y 25,7% respectivamente.

Durante 2025 las personas ocupadas informales, es decir, todos quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP) por su vínculo laboral, aumentaron 3,2%.

