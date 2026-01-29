Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026 - Chilevisión

Se trata de subsidios, seguros o fondos que van directamente al bolsillo de sus beneficiarios, mediante algunos mecanismos de pago, y que apuntan a aliviar la carga financiera en pleno 2026.

Si estás sin trabajo y necesitas una ayuda al bolsillo, debes saber que en Chile todos los meses el Estado hace entrega de una serie de aportes a personas cesantes.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional del trimestre octubre-diciembre 2025 corresponde al 8%.

Requisitos para aportes para cesantes en febrero 2026

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadores y trabajadoras cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días. Para acceder, debes cumplir con estos requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

Fondo de Cesantía Solidario

La segunda opción es el Seguro de Cesantía, un beneficio económico destinado a afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Las condiciones puedes revisarlas acá:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Finalmente, como tercera y última alternativa está el Fondo de Cesantía Solidario, que otorga prestaciones. Si quieres optar por él, debes cumplir con:

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Consulta con tu RUT si recibes los aportes para cesantes

Si te interesó alguno de los aportes de arriba, y cumples con los requerimientos, el siguiente paso será tramitarlos con tu RUT y ClaveÚnica. Una forma es llevar a cabo el proceso mediante la sucursal virtual de la AFC, si quisieras optar por el Seguro o el Fondo.

Para hacer una solicitud, debes ingresar tus datos haciendo clic acá. También puedes hacerlo pinchando la imagen a continuación: