Habrá más muertes que nacimientos: Las estimaciones del INE sobre la población en Chile - Chilevisión

29/01/2026 10:56

Habrá más muertes que nacimientos: Las estimaciones del INE sobre la población en Chile

El INE estimó un crecimiento demográfico acompañado de cambios en la composición de la población por la baja de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

Publicado por Lisette Pérez

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados de su estudio Estimaciones y Proyecciones de Población base 2024 , donde se incluyen datos actualizados de la demografía del país en el periodo 1992-2024. 

De este modo, el informe considera proyecciones hasta el 2070 de la composición de la población chilena, afectada principalmente por la baja en la tasa de natalidad. 

Estimación y proyección de la fecundidad

La fecundidad ha presentado un acelerado descenso en el último tiempo. En 1992 se estimaba el nacimiento de aproximadamente 2 hijos por mujer y hoy es mucho menor.

Actualmente la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que estima el número de nacimientos vivos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil, proyecta que disminuya a 0,97 hijos por mujer, y que continúe a la baja hasta mediados de la próxima década. 

Esperanza de vida al nacer

De la mano de la baja en la natalidad, la población mayor de 65 años o más ha presentado un aumento y por lo tanto la esperanza de vida también

Para 1992 se estimaba que un persona viviera 74 años aproximadamente, desde ese momento hasta ahora la esperanza de vida ha ido creciendo. Para 2070 se espera que el promedio de longevidad sea de 88 años (86 en el caso de los hombres y 90 para las mujeres).

 Proyección y estimación de la población 

Para este 2026 se evalúa que la población chilena alcance los 20.150.948 de habitantes y se espera que sea un crecimiento sostenido durante los próximos 8 años.

Sin embargo en 2034 se espera que haya un descenso en la población hasta alcanzar los 17 millones en 2070, esto debido a que habrán más defunciones que nacimientos

Envejecimiento poblacional

El declive de los nacimientos ha contribuído inevitablemente al avance del envejecimiento de la población.

Dentro de los próximos dos años se estima que habrá más personas mayores de 64 que menores de 15 años y para el 2045 la población de adultos mayores triplicará a la generación de preadolescentes

