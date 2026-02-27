“Casi tuve un infarto”: Abraham Quintanilla despedazó tributo a Selena en obertura del Festival de Viña 2026 - Chilevisión

Abraham Quintanilla tildó el tributo como "una falta de respeto", argumentó que la ópera no se mezcla con la cumbia y que los artistas no se sabían las letras de Selena.

Durante la tarde de este jueves, Abraham "A.B" Quintanilla causó revuelo en redes sociales tras despedazar el tributo que la organización del Festival de Viña 2026 hizo en honor a Selena, durante la obertura del miércoles 25 de febrero.

El hermano de la fallecida cantante, quien además fue su productor y compositor, aseguró que poner a Verónica Villarroel a interpretar una ópera con las canciones de Selena constituía una "falta de respeto" y comentó que los cantantes no se sabían las letras.

¿Qué dijo Abraham Quintanilla?

"Si vas a hacer un tributo a un ícono como Selena, por favor, no destruyas su arte con música que suena peor que una pista de karaoke y cantantes cantando clásicos como ópera; no es un homenaje, sino una falta de respeto a un arte hermoso", sentenció Abraham.

La situación generó malestar en el público chileno, quienes lo llenaron de recetas en sus redes sociales, por lo que el hermano de Selena tuvo que hacer un video aclaratorio.

"Nunca mencioné que no me gusta Chile, que no me gusta la gente de Chile, nunca dije nada de eso. Mis mejores amigos: Humberto Gatica, chileno, que ha mezclado los discos de Michael Jackson y los discos de Celine Dion; es uno de mis mejores amigos", señaló Quintanilla.

En esa misma línea, argumentó: "Ópera no se mezcla con la cumbia, punto, y cuando yo escucho ópera con mis cumbias, mis creaciones que vinieron de mi corazón, eso es como destruir mi arte, porque al fin del día sí son las canciones de Selena, pero compuestas por mí, cada nota, cada instrumento en la mezcla".

"Si el zapato no te queda, no te lo pones, por favor (...) Cuando van a hacer un tributo, por favor, apréndete la letra correcta", mencionó Abraham, quien además añadió: "Es una falta de respeto al artista y al arte".

Asimismo, el productor admitió que "casi tuve un infarto, en serio" y cuestionó cómo la organización ha hecho grandes tributos en oberturas, con otros elementos como luces y pantallas que no se consideraron en el homenaje a su hermana.

"Con Selena era todo triste (...) Nada en contra del país y nada en contra de la gente. Chile, te adoro, te amo, pasé mi cumpleaños en Santiago", aseguró el compositor, quien finalmente concluyó: "Las empanadas se comen con la mano, no se falta el respeto".

Revisa las publicaciones de Instagram: