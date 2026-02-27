Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes - Chilevisión

El hombre de 30 años, que cuenta con antecedentes, fue sorprendido robando accesorios y fue llevado hasta la 47° comisaría, lugar desde donde se dio a la fuga.

Un sujeto que había sido detenido y trasladado hasta la 47° comisaría de Las Condes se dio a la fuga durante la tarde de este viernes.

De acuerdo a información preliminar, el hombre fue sorprendido mientras estaba robando accesorios de vehículos y fue llevado por Carabineros hasta dependencias policiales.

Una vez ahí, y por razones que se investigan, el detenido escapó desde el calabozo donde estaba retenido y procedió a darse a la fuga.

En cuanto a su identidad, se informó que se trata de un hombre de 30 años de edad que cuenta con antecedentes policiales.

A raíz de lo anterior se inició una investigación administrativa para establecer las responsabilidades y aplicar eventuales sanciones en caso de que correspondan.

Junto con eso, desde la institución dieron aviso a Fiscalía para determinar las circunstancias en que se dio la huída.