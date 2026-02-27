 Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/02/2026 20:05

Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes

El hombre de 30 años, que cuenta con antecedentes, fue sorprendido robando accesorios y fue llevado hasta la 47° comisaría, lugar desde donde se dio a la fuga.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un sujeto que había sido detenido y trasladado hasta la 47° comisaría de Las Condes se dio a la fuga durante la tarde de este viernes.

De acuerdo a información preliminar, el hombre fue sorprendido mientras estaba robando accesorios de vehículos y fue llevado por Carabineros hasta dependencias policiales.

Una vez ahí, y por razones que se investigan, el detenido escapó desde el calabozo donde estaba retenido y procedió a darse a la fuga. 

En cuanto a su identidad, se informó que se trata de un hombre de 30 años de edad que cuenta con antecedentes policiales.

A raíz de lo anterior se inició una investigación administrativa para establecer las responsabilidades y aplicar eventuales sanciones en caso de que correspondan. 

Junto con eso, desde la institución dieron aviso a Fiscalía para determinar las circunstancias en que se dio la huída. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beca Presidente de la República: Cómo postular y cuál es el monto del beneficio a estudiantes

Lo último

Lo más visto

“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026

El cantante italiano que actuó en la Quinta Vergara publicó un emotivo escrito donde agradeció el cariño de sus seguidoras. Además, anunció un concierto en Santiago para fines de este año.

27/02/2026

Danilo 21 destapa romántica cita entre cantante colombiano y figura del espectáculo nacional

El tiktoker compartió una imagen en la que aparece un conocido artista urbano compartiendo con una mujer a la que solo se le ve la espalda. Redes especularon con el nombre de tres influencers.

27/02/2026

“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

27/02/2026

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

27/02/2026