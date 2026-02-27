EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira ACÁ la transmisión del show de humor - Chilevisión

Este viernes regresa el humor a Chilevisión y los encargados de las risas serán los Atletas de la Risa, Sr. Kampos y Angelo Soul. Revisa cómo seguir en vivo la transmisión.
Este viernes regresa a la pantalla de Chilevisión el Festival de Comedia con nuevos humoristas para hacer reír al público y a los televidentes en sus casas.
La segunda parte del evento traerá tres nuevas jornadas con más shows y artistas que prometen mostrar sus mejores rutinas.
El Festival de Comedia continuará el sábado 28 con nombres como Mauricio "Mauro" Palma y Coronel Valverde, y el domingo 1 de marzo con un especial del nuevo elenco del Club de la Comedia.
Los artistas que se presentarán este viernes 27 de febrero en el Festival de Comedia son:
El Festival de Comedia se puede seguir en vivo por pantalla abierta y la señal online de Chilevisión, después de la emisión de CHV Noticias Central.
También puedes verlos desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación MiCHV.