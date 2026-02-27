EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira ACÁ la transmisión del show de humor - Chilevisión

Este viernes regresa el humor a Chilevisión y los encargados de las risas serán los Atletas de la Risa, Sr. Kampos y Angelo Soul. Revisa cómo seguir en vivo la transmisión.

Este viernes regresa a la pantalla de Chilevisión el Festival de Comedia con nuevos humoristas para hacer reír al público y a los televidentes en sus casas.

La segunda parte del evento traerá tres nuevas jornadas con más shows y artistas que prometen mostrar sus mejores rutinas.

El Festival de Comedia continuará el sábado 28 con nombres como Mauricio "Mauro" Palma y Coronel Valverde, y el domingo 1 de marzo con un especial del nuevo elenco del Club de la Comedia.

¿Quiénes se presentan en el Festival de Comedia este vienes?

Los artistas que se presentarán este viernes 27 de febrero en el Festival de Comedia son:

Atletas de la Risa

Sr. Kampos

Angelo Soul

Miran EN VIVO el Festival de la Comedia por Chilevisión

El Festival de Comedia se puede seguir en vivo por pantalla abierta y la señal online de Chilevisión, después de la emisión de CHV Noticias Central.

También puedes verlos desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación MiCHV.