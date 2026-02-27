 EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira ACÁ la transmisión del show de humor - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/02/2026 21:25

EN VIVO | Festival de Comedia en Chilevisión: Mira ACÁ la transmisión del show de humor

Este viernes regresa el humor a Chilevisión y los encargados de las risas serán los Atletas de la Risa, Sr. Kampos y Angelo Soul. Revisa cómo seguir en vivo la transmisión.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes regresa a la pantalla de Chilevisión eFestival de Comedia con nuevos humoristas para hacer reír al público y a los televidentes en sus casas.

La segunda parte del evento traerá tres nuevas jornadas con más shows y artistas que prometen mostrar sus mejores rutinas. 

El Festival de Comedia continuará el sábado 28 con nombres como Mauricio "Mauro" Palma y Coronel Valverde, y el domingo 1 de marzo con un especial del nuevo elenco del Club de la Comedia.

¿Quiénes se presentan en el Festival de Comedia este vienes?

Los artistas que se presentarán este viernes 27 de febrero en el Festival de Comedia son:

  • Atletas de la Risa
  • Sr. Kampos
  • Angelo Soul 

Miran EN VIVO el Festival de la Comedia por Chilevisión

El Festival de Comedia se puede seguir en vivo por pantalla abierta y la señal online de Chilevisión, después de la emisión de CHV Noticias Central.

También puedes verlos desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beca Presidente de la República: Cómo postular y cuál es el monto del beneficio a estudiantes

Lo último

Lo más visto

“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026

El cantante italiano que actuó en la Quinta Vergara publicó un emotivo escrito donde agradeció el cariño de sus seguidoras. Además, anunció un concierto en Santiago para fines de este año.

27/02/2026

Danilo 21 destapa romántica cita entre cantante colombiano y figura del espectáculo nacional

El tiktoker compartió una imagen en la que aparece un conocido artista urbano compartiendo con una mujer a la que solo se le ve la espalda. Redes especularon con el nombre de tres influencers.

27/02/2026

“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

27/02/2026

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

27/02/2026