“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026 - Chilevisión

27/02/2026 22:06

“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026

El cantante italiano que actuó en la Quinta Vergara publicó un emotivo escrito donde agradeció el cariño de sus seguidoras. Además, anunció un concierto en Santiago para fines de este año.

Publicado por CHV Noticias

El cantante Matteo Bocelli rompió su silencio y fue hasta su cuenta de Instagram para emitir sus primeras declaraciones tras ser elegido como rey del Festival de Viña del Mar 2026.

"Viña del Mar… qué semana inolvidable", comenzó diciendo en la red social. "No podría haber imaginado un recibimiento tan cálido y generoso de parte de su país", sinceró.

El artista, quien se presentó el domingo en el escenario de la Quinta Vergara, declaró haber "disfrutado cada segundo, cada aplauso y cada momento compartido" con sus seguidoras y seguidores.

Pero el mensaje no quedó ahí, puesto que el hijo del tenor italiano que actuó en 2025 en el certamen sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso a nuestro país, el cual está pactado para fines de este año.

"¡Estoy feliz de anunciar mi regreso a su hermoso país en octubre!", anunció. Según informó, se trata de un concierto que ofrecerá el 21 de ese mes en Movistar Arena, para el cual las entradas se pondrán a la venta el próximo 6 de marzo.

Vale recordar que Bocelli fue electo este miércoles como Rey de Viña con 31 votos de la prensa acreditada. Sin embargo, decidió no asistir a la ceremonia y se ausentó del tradicional piscinazo que protagonizó Skarleth Labra.

Mira la publicación a continuación:

