Jorge Baradit lanzó crítico mensaje tras éxito de Mon Laferte: “Ojo con romantizar su camino” - Chilevisión

27/02/2026 23:31

Jorge Baradit lanzó crítico mensaje tras éxito de Mon Laferte: “Ojo con romantizar su camino”

El escritor reflexionó sobre el éxito de la cantante en el escenario de la Quinta Vergara y compartió un extenso mensaje sobre la historia de esfuerzo e injusticias que tuvo que enfrentar en su camino.

Publicado por CHV Noticias

Jorge Baradit hizo un análisis sobre el show de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026 y llenó de elogios a la artista.

El escritor compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde destacó su actuación y destacó que “hay algo hipnótico en su show, en ella. Algo indescriptible. Uno la ama”.

Pero a raíz de su exitosa presentación, en la que consigió un logro histórico al llevarse la gaviota de platino, también profundizó en la historia de la artista y el camino que recorrió.

“Pero ojo con romantizar su camino doloroso. No es ‘admirable’ todo lo que tuvo que vivir para llegar ahí, es una mierda. El romanticismo a veces esconde lo que la clase trabajadora debe vivir para alcanzar sus sueños: abuso, mala escolaridad, precariedad, abandono, triple esfuerzo, triple desgaste”, comentó.

El autor también apuntó a las injusticias y abusos que tuvo que enfrentar la cantante y aseguró que “ponerla como un ejemplo de superación es injusto, es parte de la propaganda mentirosa de este modelo que vive de la picadora de carne humana”.

“Ella es una maravillosa excepción por sus monumentales atributos y el particular camino por donde la vida la llevó, porque la regla es el ejército de derrotados, aplastados y abandonados a la vera del camino en todas las áreas”, agregó Jorge Baradit.

“Grande, Mon. Ejemplo no solo de superación, sino de la vida de mierda que la clase trabajadora como ella debe pasar para alcanzar sus sueños, pudiendo ser diferente”, cerró.

La reflexión de Jorge Baradit

