El emotivo homenaje de Paulo Londra a Ana Tijoux que desató reacciones: Fue su debut en el Festival de Viña - Chilevisión

27/02/2026 23:49

El emotivo homenaje de Paulo Londra a Ana Tijoux que desató reacciones: Fue su debut en el Festival de Viña

El cantante argentino encargado de abrir la última jornada de Viña 2026 invitó a "la mejor rapera" a cantar su hit 1997. El gesto causó revuelo en redes sociales.

Publicado por Catalina Vargas

Paulo Londra abrió la última noche del Festival de Viña del Mar 2026 con éxito. Este viernes, el argentino repasó sus éxitos, que fueron coreados por el público, y se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

El cantante de 27 años comenzó su carrera como rapero en batallas de freestyle, por lo que no perdió la oportunidad de homenajear al género chileno

Para esto, escogió a la gran referente del hip-hop, Ana Tijoux. Londra invitó a la artista a la Quinta Vergara para cantar 1977, siendo esta su primera vez pisando el escenario viñamarino, tras la fallida oferta para abrir el certamen en 2019.

"La mejor rapera es chilena", expresó el cordobés. Su gesto causó revuelo en redes sociales y abrió debate sobre la falta de inclusión del Rap en las parrillas del Festival de la Canción. 

Revisa acá algunas de las reacciones

