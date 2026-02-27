El emotivo homenaje de Paulo Londra a Ana Tijoux que desató reacciones: Fue su debut en el Festival de Viña - Chilevisión

El cantante argentino encargado de abrir la última jornada de Viña 2026 invitó a "la mejor rapera" a cantar su hit 1997. El gesto causó revuelo en redes sociales.

Paulo Londra abrió la última noche del Festival de Viña del Mar 2026 con éxito. Este viernes, el argentino repasó sus éxitos, que fueron coreados por el público, y se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

El cantante de 27 años comenzó su carrera como rapero en batallas de freestyle, por lo que no perdió la oportunidad de homenajear al género chileno.

Para esto, escogió a la gran referente del hip-hop, Ana Tijoux. Londra invitó a la artista a la Quinta Vergara para cantar 1977, siendo esta su primera vez pisando el escenario viñamarino, tras la fallida oferta para abrir el certamen en 2019.

"La mejor rapera es chilena", expresó el cordobés. Su gesto causó revuelo en redes sociales y abrió debate sobre la falta de inclusión del Rap en las parrillas del Festival de la Canción.

Revisa acá algunas de las reacciones

COMO VAS A SACAR A LA ANA TIJOUX PAULO HAZ HECHO LO QUE EL FESTIVAL NO HA HECHO EN TODOS ESTOS AÑOS TE AMO #Vina2026 — daya (@seonghyeoneada) February 28, 2026

deberían llevar a la ana tijoux a viña, y de igual forma incluir más al hip hop en el festival



Chile es el país más rapero de latam #PartyChilensisFtViña2026 #Vina2026 — byun | saw Changbin!! 🎀 (@capitanmeep) February 28, 2026

👏🏼 Invitar a Ana Tijoux, golazo ahí Paulito Londra!!

La Ana siempre se ha merecido un reconocimiento masivo por ser una referente total del rap nacional!#Viña2026 — Felipe Pruneda Díaz (@ElFelipe17) February 28, 2026

Increíble que ni Ana Tijoux ni Makiza hayan estado en Viña. Para peor, el 2019 la invitaron a la obertura gratis los weones sin vergüenza.#Viña2026 #Vina2026 — Dowinixo (@Dowinixo) February 28, 2026

Que bacán que la invitará pero me hizo recordar el poco apoyo a Ana Tijoux y al rap en general u.u #Vina2026 — M. (@Mariooofz) February 28, 2026

Que Ana Tijoux se tenga que subir como invitada en su país!! ❤️‍🔥 #FestivalDeViña2026 que grande Paulo Londra, mis respetos 🔥 #PauloLondra #AnaTijoux — Kate Denise 🦦 (@dime_katedenise) February 28, 2026

Ana tijoux en la casa 🔥🔥🔥 cuándo su propia presentación en el festival de Viña? Gracias paulo londra por invitarla #viña2026 pic.twitter.com/7rkBnIo7TG — 𝕷𝖔𝖑𝖆 🌓 (@soulcreati) February 28, 2026