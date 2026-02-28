 “Si viene el Sammis Reyes…”: Los chistes a famosos con los que el Pastor Rocha se ganó al público en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/02/2026 00:32

“Si viene el Sammis Reyes…”: Los chistes a famosos con los que el Pastor Rocha se ganó al público en Viña 2026

El comediante sacó risas desde su primer minuto en el escenario de la Quinta Vergara y repasó a varias figuras del espectáculo y también conocidos políticos.

Publicado por CHV Noticias

El Pastor Rocha fue el encargado de poner las risas en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar 2026

El humorista hizo reír al público y consiguió las gaviotas de plata y de oro con una rutina que combinó su experiencia con la religión

Pero también incluyó chistes sobre actualidad con bromas a Gabriel Boric y José Antonio Kast y repasó a otras figuras del espectáculo como Sammis Reyes.

Los chistes que marcaron la rutina del Pastor Rocha

Recién ingresado al escenario de la Quinta Vergara, el Pastor Rocha lanzó un chiste que hizo reír a los presentes: “Ya, hijos, pónganse por allá ustedes. Y si viene el Sammis Reyes, lo taclea no más. Total, ese jugó una pura vez no más, así que da lo mismo”.

Luego dio paso a chistos con rostros políticos como Sebastián Piñera: “Yo no conozco a alguien con los brazos cortos... sí conocimos a alguien, te extraño caleta, mi chanchito, róbate el cielo, San Seba, San Seba, el santo de los Malvekes. Al único negro que extraño es al Negro Piñera, ese era le bueno, no lo sabíamos”.

Otro comentario que le valió las risas fue uno sobre el actual presidente Gabriel Boric y recordó que “en las anteriores elecciones voté por Boric, es que ¿saben por qué? Porque pensé que me iba a condonar el CAE, nos engañaron, a quién le importan las pensiones de los viejos, el CAE era lo que necesitaba, pero este tipo de condonar nada, hace poco fue papito”.

Con el presidente electo no se quedó atrás y apuntó a que “no sé si Kast va a hacer un buen presidente pero hubiera sido un excelente mormón, pero lo digo de picao porque  quise ser mormón pero no me dejaron porque mi piel era cinco quintiles bajo el requerido”.

También tuvo palabras para la alcaldesa y lanzó que "si en algo nos caracterizamos los viñamarenos, es viñamarenos, ¿no? No me vengan a corregir a mí, soy de acá la único que podría es la hermana Ripamonti , nadie más hijo, mira sacó aplausos. Te amo, Ripamonit, por si sale algo hijo".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

Lo último

Lo más visto

“Qué semana...”: Matteo Bocelli rompe el silencio tras comentada ausencia del piscinazo de Viña 2026

El cantante italiano que actuó en la Quinta Vergara publicó un emotivo escrito donde agradeció el cariño de sus seguidoras. Además, anunció un concierto en Santiago para fines de este año.

27/02/2026

Danilo 21 destapa romántica cita entre cantante colombiano y figura del espectáculo nacional

El tiktoker compartió una imagen en la que aparece un conocido artista urbano compartiendo con una mujer a la que solo se le ve la espalda. Redes especularon con el nombre de tres influencers.

27/02/2026

“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

27/02/2026

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

27/02/2026