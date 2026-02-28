“Si viene el Sammis Reyes…”: Los chistes a famosos con los que el Pastor Rocha se ganó al público en Viña 2026 - Chilevisión

El comediante sacó risas desde su primer minuto en el escenario de la Quinta Vergara y repasó a varias figuras del espectáculo y también conocidos políticos.

El Pastor Rocha fue el encargado de poner las risas en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar 2026.

El humorista hizo reír al público y consiguió las gaviotas de plata y de oro con una rutina que combinó su experiencia con la religión

Pero también incluyó chistes sobre actualidad con bromas a Gabriel Boric y José Antonio Kast y repasó a otras figuras del espectáculo como Sammis Reyes.

Los chistes que marcaron la rutina del Pastor Rocha

Recién ingresado al escenario de la Quinta Vergara, el Pastor Rocha lanzó un chiste que hizo reír a los presentes: “Ya, hijos, pónganse por allá ustedes. Y si viene el Sammis Reyes, lo taclea no más. Total, ese jugó una pura vez no más, así que da lo mismo”.

Luego dio paso a chistos con rostros políticos como Sebastián Piñera: “Yo no conozco a alguien con los brazos cortos... sí conocimos a alguien, te extraño caleta, mi chanchito, róbate el cielo, San Seba, San Seba, el santo de los Malvekes. Al único negro que extraño es al Negro Piñera, ese era le bueno, no lo sabíamos”.

Otro comentario que le valió las risas fue uno sobre el actual presidente Gabriel Boric y recordó que “en las anteriores elecciones voté por Boric, es que ¿saben por qué? Porque pensé que me iba a condonar el CAE, nos engañaron, a quién le importan las pensiones de los viejos, el CAE era lo que necesitaba, pero este tipo de condonar nada, hace poco fue papito”.

Con el presidente electo no se quedó atrás y apuntó a que “no sé si Kast va a hacer un buen presidente pero hubiera sido un excelente mormón, pero lo digo de picao porque quise ser mormón pero no me dejaron porque mi piel era cinco quintiles bajo el requerido”.

También tuvo palabras para la alcaldesa y lanzó que "si en algo nos caracterizamos los viñamarenos, es viñamarenos, ¿no? No me vengan a corregir a mí, soy de acá la único que podría es la hermana Ripamonti , nadie más hijo, mira sacó aplausos. Te amo, Ripamonit, por si sale algo hijo".