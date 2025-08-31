“Reventarle los tobillos...”: Pastor Rocha se burla otra vez de Sammis Reyes tras polémica - Chilevisión

El comediante asistió al programa de Luis Slimming "Entre broma y broma", donde se refirió a su polémica con Sammis Reyes.

El humorista Santiago Endara, más conocido como "Pastor Rocha", volvió a bromear con Sammis Reyes luego de la polémica entre ambos.

Hay que recordar que hace un tiempo el comediante se refirió al embarazo de Emilia Dides y le envió un mensaje a la ex Miss Chile, señalándole que él podía ser el padrastro de su futuro hijo.

Esto provocó la reacción inmediata del exjugador de la NFL, quien incluso llamó al "Pastor" para aclarar lo sucedido.

"Yo estaba pensando en reventarle los tobillos a puros cabezazos"

Ahora, el humorista asistió al programa conducido por Luis Slimming "Entre Broma y Broma", donde se refirió a la polémica y bromeó al respecto.

"Yo no le toqué a la guagua (...) ya lo aclaramos. Santiago lo tuvo que aclarar. Santiago es mi otro yo, pero es más tranquilito, yo voy al tiro a las manos", partió relatando el comediante.

Pastor Rocha también compartió su "plan" para vencer a Reyes en una hipotética pelea, "él mide 210 cm, yo mido 171 cm (...) Yo sé que este es pailón, entonces cuando vio mi estatura el loco (Sammis Reyes) dijo 'yo no me voy a las manos con este, este es peligroso, me puede reventar los tobillos', dijo. Yo estaba pensando en reventarle los tobillos a puros cabezazos".

El comediante además reveló que obtuvo recomendaciones de amigos: "El otro día me encontré con Don Carter, y me dio un consejo... es irreproducible, pero lo voy a intentar; me dijo: 'Tu tení que pegarle primero, si le vas a pegar, pégale primero... ¡Muérdele la diu...!', dijo", tomando por sorpresa a Luis Slimming.

Finalmente, Pastor Rocha explicó que su manera de manejar el altercado con Sammis Reyes fue llamarlo a las 12:00, "porque a esa hora se le reinicia el CPU", haciendo alusión a los videos que ha publicado el deportista.