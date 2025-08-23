 “30 años de carrera a la basura”: El incómodo momento entre Sammis Reyes y Daniel Alcaíno - Chilevisión
23/08/2025 14:54

“30 años de carrera a la basura”: El incómodo momento entre Sammis Reyes y Daniel Alcaíno

El deportista aseguró que nunca había visto una producción en la que participara Alcaíno, señalando que "acababa de llegar de Estados Unidos".

Publicado por Gabriela Valdés

Durante el último capítulo de Podemos Hablar, Sammis Reyes protagonizó un hilarante momento junto al personaje Yerko Puchento, interpretado por Daniel Alcaíno.

Esto, luego de que Yerko sometiera al deportista al detector de mentiras, allí le hizo varias preguntas relacionadas con su vida personal y su vínculo con Emilia Dides, quien también estaba presente.

"30 años de carrera a la basura"

El personaje partió preguntando si era celoso, a lo que Reyes contestó "un poquito", posteriormente confesó que "sí, con la Emilia sí".

En medio de risas, Yerko le señaló: "Segunda pregunta. En esta me voy a correr un poquito más para acá. Si supieras que Emilia se whatsappea con Daniel Alcaino, ¿le aforrarías?".

Sin embargo, la respuesta de Sammis sorprendió a todos, debido a que señaló: "No sé quién es Daniel Alcaino".

Diana Bolocco a las carcajadas soltó: "Esa es la mejor respuesta".

Ante la dura reacción, Yerko Puchento, personaje interpretado por Alcaíno, le lanzó: "30 años de carrera a la basura", para luego comenzar a enumerar su currículum en la actuación.

Alcaíno intentó saber si Sammis Reyes conocía parte de su trayectoria artística y le lanzó: "¿Viste Los 80? La serie Los 80". El exdeportista respondió con un rotundo "No". Luego, el actor insistió preguntando por 42 días en la oscuridad o Camaleón, producciones en las que brilló y obtuvo reconocimientos.

Reyes, algo incómodo, volvió a contestar: "No, nunca", aunque explicó que tenía una razón: "Vengo llegando de Estados Unidos", país donde residió por años mientras construía su carrera en el básquetbol y el fútbol americano.

Ante esto, Yerko, cerró con ironía: "Mamá, mamá, perdí hasta la identidad hoy día, por favor. Qué terrible".

