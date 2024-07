Daniel Alcaíno desclasificó su regreso a la TV con Podemos Hablar: “Quedaron muchos viudos de Yerko” - Chilevisión

El actor conversó con CHV Noticias en el marco de la promoción de su nuevo show y ahondó en lo importante que ha sido para él su participación en el estelar de Chilevisión. También, se refirió a la dupla con JC Rodríguez.

El actor y humorista Daniel Alcaíno se refirió a su regreso a la telelvisión con Yerko Puchento de la mano de Podemos Hablar (PH) y la dupla que ha logrado formar con el animador JC Rodríguez.

El actor conversó con CHV Noticias en el marco de su nuevo show "Otra cosa es con guitarra" en Club Chocolate y ahondó en lo importante que ha sido para él su participación en el estelar de Chilevisión.

Daniel Alcaíno y su regreso a la TV

Alcaíno aseguró que tras varios años fuera de la televisión no esperaba regresar y que ahora, en Podemos Hablar, "nos ha ido muy bien".

"Con conversación y humor estamos haciendo la pelea en un día domingo, que no estaba considerado (...) me invitaron ahora a seguir los viernes, así que yo muy contento", expresó.

Gracias a lo anterior, aseguró que "nos da una vitrina muy buena... yo antes no hacía pubs (...) me ha tocado actuar arriba de una mesa de colegio, el cualqueir parte. A mí me gusta el escenario, me gusta el vértigo, que la gente se divierta".

"El stand up, generalmente, va dirigido a los jóvenes (...) es muy divertido también, pero quedaron muchos viudos de Yerko que esperaban que se hiciera un humor 'diga que el ladrón, que es sinvergüenza, que el otro gorreó a la señora', quieren un humor más fuerte y a mí me gusta", reconoció.

La dupla con JC Rodríguez

Con respecto al animador de Chilevisión, Alcaíno reconoció que es "súper buen bandejero, tiene mucho sentido del humor".

"Ya los últimos programas me ha empezado a hacer bullying él a mí", contó.