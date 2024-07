Daniel Alcaíno presenta nuevo show tras regreso de Yerko Puchento a la TV - Chilevisión

El actor y humorista se presentará en Club Chocolate, donde realizará un show con una mirada irónica, deslenguada y ácida sobre la actualidad nacional.

Desde su debut en Podemos Hablar (PH) en Chilevisión, el nombre de Yerko Puchento ha vuelto a la palestra por su humor ácido, político y contingente.

Tras su éxito, el personaje interpretado por Daniel Alcaíno realizará su show "Otra cosa es con guitarra", donde realiza una mirada irónica, deslenguada y ácida sobre la actualidad nacional.

Cuándo y dónde es el show de Yerko Puchento

El nuevo show de Yerko Puchento se realizará el próximo jueves 18 de julio en Club Chocolate, ubicado en pleno barrio Bellavista, y el evento es para mayores de 21 años.

Al respecto, el humorista dijo a CHV Noticias que "el show tiene un sinnúmero de temas contingentes".

VER MÁS SOBRE YERKO PUCHENTO

"La política, la farándula, el deporte, todo lo que abarca y está en el sentido común de las conversaciones", adelantó. "Es un 70% político, un 20% de farándula y un 10% de hueveo (sic) en las mesas también", detalló.

Las entradas se pueden adquirir en Passline.

En la conversación, Alcaíno también se refirió a su regreso a la televisión en Chilevisión y también a la posibilidad de presentarse en el Festival de Viña 2025, opción que descartó rotundamente.

"Me gustan todos los escenarios, no le hago el quite a nada, pero si está la misma gente que no nos respetó no, y está la misma gente entonces lo veo difícil", aseguró.