El insólito modus operandi de motochorros que vaciaron cuentas de Javiera Contador: “Me dio una rabia” - Chilevisión

El insólito modus operandi de motochorros que vaciaron cuentas de Javiera Contador: “Me dio una rabia”

"Me robaron el celular a las 8:57 de la mañana. A las 9:02 me cambiaron la Clave Única, fue lo primero que hicieron. Jamás se me habría ocurrido que fuera importante", relató en Instagram.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda