Martina Araneda, hija de Marcela Vacarezza, explicó fascinación por los reality show: “Cuando chica...” - Chilevisión

La hija de Rafael Aravena y Marcela Vacarezza rompió el silencio en cuanto a su sueño frustrado, donde explicó qué es lo que le llama la atención de este formato televisivo.

Martina Araneda, hija de Rafael Araneda, rompió el silencio y explicó las razones de su devoción por los reality show, luego de las declaraciones de Marcela Vacarezza por su negativa a cumplir el sueño de la joven.

Martina tiene 22 años, es estudiante de derecho y se considera una fanática de este tipo de formato televisivo, por lo cual participar en uno de estos programas se volvió uno de sus grandes anhelos.

Sin embargo, al saber que sus padres no la apoyan con este deseo, Martina reflexionó sobre lo que conllevaría ser parte de un reality show.

"Tienen razón, porque claro, me encantaría meterme a un reality, pero no sé si tendría la cabeza para afrontarlo. Te graban todo el día, pero muestran una hora y media de programa", comentó a LUN.

Sobre una de las consecuencias que tiene este tipo de programas, la joven señaló: "El nivel de hate que provocan los realities es muy alto. Me gustaría entrar a uno sin cámaras, pero sólo a probar cómo lo llevaría, cómo viviría esa experiencia".

Su devoción por los reality show

Martina Araneda ha visto casi todos los programas desde Pelotón. Su fascinación comenzó por las competencias que se llevaban a cabo, aunque eso ha variado con el paso del tiempo.

"Cuando chica no me fijaba tanto en las peleas ni en los personajes", sostuvo Martina, quien dijo que terminó cayendo rendida con la temporada 2023 de Gran Hermano, pese a que no contaba con tantas competencias como a ella le gustan, pero "igual lo termino viendo entero".

Por otro lado, los programas que se realizaban en parejas llamó completamente su atención: "Una vez al mes repaso varios capítulos en YouTube, lo encontré súper distinto. Cuando lo veo ahora pienso en lo terrible que es, me muero su con mi pareja me pasa algo así como lo que se vio en ese reality".

Análisis y críticas

Martina también se refirió a la filtración de spoilers de algunos contenidos de sus realites favoritos e hizo un pequeño análisis al respecto.

"Pierden la magia, pero no sé cómo se podrían manejar ahora sin que estén los spoilers, deberían grabarlo y emitirlo a la par".

Finalmente, la hija de Rafael Araneda confesó que le encantaría participar en un reality, pero como comentarista.