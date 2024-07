Marcela Vacarezza se negó a cumplir sueño de su hija y explicó motivo: “No tiene nuestro apoyo” - Chilevisión

La esposa de Rafael Araneda reveló las intenciones de su hija de participar de un formato televisivo en particular, situación que Vacarezza consideró de mucho riesgo.

Marcela Vacarezza reveló que una de sus hijas la sorprendió al confesar uno de sus grandes sueños televisivos. Sin embargo, la psicóloga se negó rotundamente a cumplir ese sueño.

Según reveló a Página 7 su hija mayor, Martina Araneda, es una gran fanática de los realities show y a evaluado participar en alguno.

“Tiene un amor loco por los realities. Se los ve todos, los conoce todos, los antiguos, los nuevos, los que no se han hecho todavía”, bromeó la esposa de Rafael Araneda.

Marcela mencionó que martina habría analizado ser parte de este formato televisiv:o “le encantaría. Siempre nos ha dicho: ‘¿Ustedes me dejarían participar?’ A ella le fascinaría”.

Un sueño frustrado

Sin embargo, la ex Miss Chile fue tajante en señalar que se niega a la idea: “Para su pesar no tiene nuestro apoyo porque es una exposición muy grande. Son difíciles los realities ya que pueden sacar lo peor de cada uno, sin ser cierto”.

“Muchas veces es una situación ficticia en que tu no sabes cómo la vas a manejar y estás demasiado expuesta, así que no es necesairo, no hay para qué”, sentenció.

Macarena y Rafael finalmente le señalaron que deberá conformarse con ver los realities a distancia: "Nosotros le decimos que los siga viendo por televisión no más. Será su sueño frustrado".