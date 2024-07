”Estaba acostado desnudo”: Revelan cruda declaración de Raffaella di Girolamo en querella contra Cristián Campos - Chilevisión

Rafaella habría entregado las declaraciones el 5 de abril de este año, tras interponer una querella en contra del ex marido de su madre, Cristián Campos, por abusos sexuales.

Recientemente se dio a conocer el testimonio que entregó Raffaella di Girolamo ante el juez del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez, en las que detalló presuntos episodios de abuso sexual efectuados por el actor Cristián Campos.

Las declaraciones fueron reveladas por T13, quienes consignaron que Rafaella habría entregado su testimonio el 5 de abril de este año, tras interponer una querella en contra del ex marido de su madre, Claudia di Girolamo.

Se trata de un texto de alrededor de 10 páginas, en el que Rafaella comienza relatando un episodio vivido durante su adolescencia con Cristán Campos, quien la llevaba a salidas a solas cuando ella aún era una menor de edad.

“Yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”, expresó Rafaella.

Durante esos almuerzos, la joven precisó que el actor le confesó que no estaba bien la relación con Claudia Di Girolamo, su mamá. En ese contexto Rafaella detalló que “lo más incómodo era que me decía que ni sexualidad tenían”.

La compra de ropa interior: ”Y o tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”

Tras este tipo de panoramas, Rafaella mencionó que Cristián la llevaba a comprar ropa interior y le habría escogido lo que debía probarse.

“No recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, detalló.

En esa línea, la hija de Claudia di Girolamo reveló que comenzó a dormir con su puerta con pestillo porque sufría de miedos nocturnos. De acuerdo a su testimonio, el actor habría ingresado a su pieza durante la noche.

“Cristián entraba a mi pieza en la noche. Se daba cuenta que yo estaba despierta. No recuerdo qué me decía exactamente, era algo como que era tarde y había que dormirse. Como ocurrió más de una vez que me vio despierta. Cristián mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir y me los empezó a dar”, desclasificó Rafaella.

Claudia Di Girolamo se da cuenta del actuar: ”Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo”

Otro episodio mencionado por Rafaella, y consignado por el citado medio, ocurrió cuando apenas tenía 17 años, época en la que su madre, Claudia Di Girolamo, comenzó a percatarse de los hechos, donde incluso le prohibió ir al colegio y le impidió salir de la casa.

Ese mismo día, Cristián Campos se comunicó con Rafaella para invitarla a tomar un café, a lo cual la joven aceptó con miedo de que su madre descubriera que había salido de la casa. Situación en la que detalló que Campos “comienza contarme que había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia”.

En el contexto de esa jornada, Rafaella continuó indicando ante el juez que “no recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido se me acercó desesperada y me dijo: “¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?”.

Tras esto, Rafaella siguió su relato argumentando que en ese momento no supo qué responderle a su madre, pero todo cambió cuando la joven le contó a Claudia Di Girolamo lo que había ocurrido con Cristán Campos.

“Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo’. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”, detalló.

Debido a lo ocurrido, Rafaella reconoció los episodios durante sesiones de terapia y tomó la decisión de contarle a su madre después de la pandemia, donde le pidió ayuda a sus amigos para redactar una carta contando lo sucedido: “Esa mañana me desperté y dije ‘este es el día’ y llamé a mis amigos Jaime Parada y Daniela Maira y les dije que vinieran y me ayudaran a redactar la carta, porque la que tenía era como un borrador”, indicó.

La noche de navidad y la carta: “Fue Cristián”

Durante la celebración de Navidad, Rafaella Di Girolamo entregó una carta a cada uno de sus familiares, pidiéndole a su mamá que la leyera pero que después tuvieran una conversación al respecto.

“Le pasé la carta, yo le pedí que leyera la carta entera y que después hablábamos. Ella comenzó a leer la carta entera, yo estaba con una botella de agua y tomaba mucha agua. Trataba de mirarla muy poco, pero a medida que leía la carta, yo notaba en ella, en su cara, que se estaba enojando”, relató la joven.

A pesar de que el texto no llevaba el nombre de Cristián Campos, Rafaella comentó que su madre ya lo sabía cuando terminó de leer la carta:“Me mira y me dice ‘Fue Cristián’, y yo le respondí que sí”. Momento que continuó con un abrazo y lloraron juntas, detalló.

El momento en que Rafaella enfrenta a Cristián Campos :“T ú abusaste de mí cuando chica’“

En el año 2018, Rafaella Di Girolamo decidió entrentar al actor cuando ya tenía 40 años, momento que ocurrió cuando fue a buscar a Cristián Campos al aeropuerto, quien le comentó experiencias con mujeres con las que había compartido.

En ese contexto, Rafaella afirmó encontrarlo “morboso”, lo que inmediatamente provocó que recordara todo lo sucedido con el actor cuando apenas era una adolescente y lo enfrentó: “Paré el auto y le dije: ‘tú abusaste de mí cuando chica’“.

Tras la frase, la hija de Claudia Di Girolamo aseguró que el actor nacional lo admitió y: “me dijo que se lo había tratado en terapia y me preguntó si yo tenía algún trauma sexual”. Acto seguido, almorzaron y Rafaella aseguró sentirse mal durante todo el día debido a la situación.

Al día siguiente, Rafaella llamó a Campos a las 3 de la mañana en medio de una crisis y había tomado alcohol, donde reveló que el actor: “Se puso a llorar y me dijo que lo perdonara”.

Finalmente, no fue hasta 2022, que Rafaella se reunió con sus hermanos Antonio y Pedro Campos para comentarles lo que había hecho su padre: “Meses después confrontaron a su padre, conversación que me contó mi hermano Antonio, sin detalles, sólo diciéndome que ante la conversación que tuvo con él, no tenían dudas que él había abusado de mí y que todo era verdad. Desde ese momento, mis hermanos no tienen relación con su padre”, aseguró.