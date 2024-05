Abogado de Raffaella di Girolamo acusó “falta de empatía” en polémicos dichos de Cristián Campos - Chilevisión

Juan Pablo Hermosilla, abogado de la psicóloga Raffaella di Girolamo, aseguró que "hay varias contradicciones" en las recientes declaraciones del actor Cristián Campos.

Juan Pablo Hermosilla, abogado de Raffaella di Girolamo en la querella contra Cristián Campos, calificó como una "falta de empatía" la reciente defensa del actor en una entrevista.

Recordemos que Campos, acusado por el presunto delito de abuso sexual contra la hija de su ex esposa Claudia di Girolamo, reiteró su inocencia y acusó extorsiones por parte de la denunciante.

"Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida", aseguró el artista en diálogo con La Tercera.

Justamente, esta última declaración ha llamado la atención de la defensa de Raffaella: "Hay varias contradicciones en las cosas que él dice", cuestionó en entrevista con CHV Noticias.

Abogado de Raffaella di Girolamo acusó "falta de empatía"

El abogado de Fundación Para La Confianza explicó que "por una parte, (Campos) dice que está informado en detalle hace mucho tiempo atrás y, por otro lado, cuando se entera de esto, dice que no sabe de qué se trata".

"Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que habrá que esclarecer judicialmente: Cuándo se entera, cómo se entera y, muy importante, cómo reacciona él cuando se entera", agregó.

Asimismo, cuestionó la férrea defensa del actor pese a que, incluso sus hijos, han respaldado a su hermana.

"A mí me llama la atención cierta falta de empatía con sus hijos y en general sobre esta situación. Aquí pasaron cosas graves, claramente. Si no hubieran pasado cosas graves no se entiende que haya hecho esto", aseveró el profesional.

Asimismo, Hermosilla detalló que "aquí siempre hay dos víctimas. Hay una primera víctima que es la persona que sufre el impacto directo de un abuso, pero además hay una situación de mucho dolor y de un impacto tremendo" para el entorno familiar y "aquí el impacto ha sido debastador", concluyó.