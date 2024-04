El denunciado actor cuestionó la forma en que se ha abordado la querella de Raffaella Di Girolamo y el tiempo que ella se tomó para denunciar.

Cristián Campos criticó la cobertura que ha tenido la querella que Raffaella Di Girolamo interpuso en su contra por abuso sexual y también la forma en que la opinión pública ha reaccionado a la noticia.

Además aseguró que su carrera se terminó debido a esta situación y lamentó no poder disfrutar de sus futuros nietos, ni poder interpretar papeles a los que sólo podía acceder una vez que entrara en avanzada edad.

¿Qué dijo Cristián Campos?

"Nadie me ha regalado nada, no he estafado a nadie. Tengo una vida limpia. ¿De qué importa? Tú ves en Google ahora mi nombre y dice que yo soy acusado de uno de los delitos más aborrecibles que a uno se le pueden ocurrir. Eso es lo que te aparece cuando miras Cristián Campos en Google", señaló el actor a La Tercera.

Además, se refirió al día en que José Andrés Murillo, director ejecutivo de Fundación Para La Confianza, publicó la carta de la familia Di Girolamo en la plataforma X y aseguró que destruyó toda su trayectoria laboral: "Un tuit de cinco minutos del señor Murillo demolió esos 50 años de carrera mía".

En esa misma línea, Campos explicó que a su edad se veía interpretando papeles a los que sólo se puede acceder una vez que se entra en una edad más avanzada, donde se incluyen clásicos del teatro, así como también se veía disfrutando de sus futuros nietos: "No va a haber posibilidad de nietos ni posibilidades de hacer El rey Lear, porque estoy exiliado".

Asimismo, el actor cuestionó en duros términos la querella de Raffaella Di Girolamo: "Estoy cancelado porque una mujer a la que traté como una hija durante 15 años tuvo un flashback y decidió, por alguna razón que me gustaría descubrir, que soy un abusador, que hay que sacar del tablero, y todos aprueban eso. Y todos se suman a la carta y todos publican todo".

El denunciado actor criticó el apoyo y la polarización de opiniones respecto a la querella, asegurando que "se produce una situación totalmente alterada en que se relaciona al hombre con un macho violador".

Es por ello que finalmente concluyó: "Está bien que las generaciones nuevas tengan esa inquietud, pero llegó el momento de empezar a separar los grises. La gente que entiende de este asunto dice: 'No basta con creer a ciegas', 'No basta con decir yo te creo'. Hay que decir: 'Yo te escucho' y luego tomaré una decisión'.