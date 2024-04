Cristián Campos rompió el silencio y acusó extorsiones de Raffaella Di Girolamo - Chilevisión

Campos aseguró que tiene pruebas respecto de las supuestas extorsiones de Raffaella Di Girolamo, pero aseguró que no la denunció en su tiempo pensando en su hija menor y en las repercusiones que podría traer a su corta edad.

Este domingo, Cristián Campos rompió el silencio y se refirió por primera vez a la querella interpuesta en su contra por abuso sexual por parte de Raffaella Di Girolamo, acusando extorsión por parte de ella.

Además confesó que tanto él como María José Prieto sabían de esta situación hace 14 años, tiempo en el que aseguró que Raffaella no le contó a nadie lo sucedido hasta el año 2020 y durante ese tiempo recibió correos, llamadas, prohibiciones y agresiones.

¿Qué dijo Cristián Campos?

El actor negó las declaraciones del abogado de la familia Di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla y señaló que él nunca recibió un aviso de que se iba a interponer una demanda en su contra, sin embargo, era una situación que junto con María José Prieto conocían hace años.

"Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida", señaló Cristián Campos en conversación con La Tercera.

En esa misma línea, agregó: "Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás".

Además explicó que se enteró mediante una llamada de Raffaella mientras él estaba en el rodaje de Los 33: "Yo le digo '¿Raffa?', y me dice: 'Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro'. El padrastro era yo", señaló Campos, quien precisó en que en ese momento no entendió qué sucedía.

A partir de ese minuto el actor acusó una serie de extorsiones por correo electrónicos, llamadas, prohibiciones y agresiones: "Desde el momento en que ella descubre con su flashback que fue abusada, no me denuncia ni le advierte a nadie, ni a su madre, ni a su hermano, ni a nadie, sino que se dedica a amenazarme con estos mensajes, que a mí me tienen sumamente inquieto, porque yo estoy absolutamente seguro de que no participé en esos flashbacks o como sea que se llamen", aseguró Campos.

El actor señaló que le mostró los mensajes al abogado que ayudó a María José Prieto en la demanda contra su padrastro y que él le respondió: "Estos son delitos. Tú te puedes querellar", pero que declinó la opción pensando en su hija menor y las repercusiones que traería.

"Entonces... y yo tampoco reacciono, y le digo a mi mujer: 'Compremos algo de tiempo, esperemos que nuestra hija crezca, cuando esté en condiciones de nosotros explicarle de qué se trata de esto, lo hablamos y lo abrimos, y eventualmente hacemos una contrademanda', porque esto ya era extorsión", comentó Cristián.

Finalmente, Campos aseguró que Raffaella sí le pedía dinero y por eso utilizó el término "extorsión": "Sí. Yo eso preferiría por el momento saltármelo, por indicación de mi abogado y porque puede entorpecer el curso del proceso mismo", sentenció.

¿Por qué María José Prieto borró la declaración a su favor?

Campos habló extendidamente sobre su pareja, Maria José Prieto, y de cómo han abordado el tema como familia, revelando que se han asesorado con un abogado. Al respecto, también entregó las razones por las cuales Prieto borró la declaración a su favor en sus redes sociales.

Finalmente, destacó el apoyo que ha recibido por parte de su pareja y aseguró que es gracias a ella que hoy puede entregar su testimonio e incluso la definió como "lo mejor" que ha obtenido de este proceso.