Cristián Campos explicó por qué María José Prieto borró declaración a su favor - Chilevisión

El actor aseguró que no bajó la publicación porque estuviese en desacuerdo y habló en detalle sobre el apoyo que ha recibido por parte de su pareja, reconociendo que ella es "lo mejor" que ha podido rescatar de este proceso.

Este domingo, Cristián Campos entregó por primera vez su declaración pública tras la querella por abuso sexual interpuesta por Raffaella Di Girolamo y explicó por qué su pareja, María José Prieto, bajó la declaración pública de su familia en redes sociales.

Además acusó extorsiones por parte de Raffaella y aseguró que tanto él como Prieto sabían de esta situación desde hace años, en donde también recibió agresiones mediante mensajes de texto, llamadas o correos electrónicos.

¿Por qué María José Prieto bajó la declaración en apoyo a Cristián Campos?

En conversación con La Tercera, Cristián Campos explicó: "Carlos Cortés, nuestro abogado, le recomendó que la bajara, porque nosotros nos estábamos quejando de que la Fundación para la Confianza estaba usando las redes sociales en vez de usar una vía judicial".

En esa misma línea, aclaró: "A Carlos le pareció que no era consistente si nosotros subíamos declaraciones por redes sociales. Pero no la bajó porque estuviera en desacuerdo".

Por otra parte, el actor aseguró que María José Prieto es "lo mejor" de este proceso y que su apoyo constante es lo que lo motivó a entregar su propio testimonio: "La María José, que evidentemente ha sido revictimizada por esta situación, ha ayudado con una lucidez, con una fuerza, con una templanza envidiables. He caído en cuenta una vez más que tengo una mujer maravillosa".

Finalmente, Cristián Campos agradeció las muestras de apoyo públicas de algunos de sus colegas como Carolina Arregui y Jaime Vadell y aseguró que en la calle también recibe mucho apoyo por parte de mujeres: "No hay día que yo salga que no se me acercan mujeres a darme apoyo. Me han pasado cosas muy hermosas", sentenció.