"No me gusta ver que...": Tiktoker alemán contó 3 cosas que no le gustan de Chile y se hizo viral

Son varios los creadores de contenido que en TikTok entregan su parecer frente a ciertas particularidades de nuestro país. Y aunque suelen ser cosas buenas, algunas veces se destacan también ámbitos no tan positivos.

En ese sentido el tiktoker David Noah, alemán que vive en Chile desde 2022, compartió su opinión sobre lo que no le ha gustado del lugar en que vive. Hablamos de Santiago.

“No te lo tomes demasiado en serio, sé que como extranjero no debes criticar a otro país, pero son solo algunos pensamientos que quería compartir”, partió diciendo en el viral que ya acumula casi 34 mil reproducciones.

"Mucha gente abandona sus perros"

“No me gusta ver que en algunas partes de Chile hay muchos perros callejeros. Sé que aman a los perros aquí, pero también veo que mucha gente abandona sus perros y eso es muy triste de ver”, reclamó frente a sus seguidores en la red social.

Y aunque esta primera crítica tuvo apoyo, la segunda no fue vista de la misma manera: “Y esto puede ser muy controversial, pero no me gusta que no se pueda beber alcohol en público. En Alemania es algo muy normal sentarse con amigos en el parque y tomar algunas cervezas”, sumó.

Luego, destacó una situación que desde hace algún tiempo se ha vuelto común en nuestro país. Se trata de la propina que es solicitada en servicios donde no hay una atención adicional a lo indispensable, como locales de comida rápida: “Si no te sirven, ¿por qué hay que dejar propina igual?”, consultó algo desconcertado.

El video ya alcanzó las 34 mil reproducciones generando opiniones divididas entre aquellos que se manifestaron de acuerdo con el alemán, mientras que otros simplemente no compartieron su pensamiento.

Revisa el viral en TikTok: