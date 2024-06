Nieta de María Elcira devastada por preguntas de sus hijos: “¿Cómo lo hará la abuela para no mojarse?” - Chilevisión

Carla Hernández publicó un desgarrador relato sobre lo que preguntan sus hijos ante la desaparición de María Elcira y el pronóstico de intensas lluvias en la zona central.

Se cumplió un mes exacto desde la desaparición de María Elcira Contreras (85), en el Fundo Las Tórtolas de Limache. Situación lamentada por su nieta en redes sociales, ante la preocupación por el sistema frontal que llegará a la zona.

"Se viene la lluvia y mis hijos me preguntan dónde dormirá la abuela. ¿Cómo lo hará para no mojarse?", partió diciendo Carla Hernández en un sentido escrito que vino acompañado de una foto donde aparecen juntas y sonrientes.

Desgarrador mensaje de nieta de María Elcira

Continuando con este relato, sostuvo que "ya no sé qué inventarles, no me gusta mentir, pero ante una situación de esta envergadura, ¿qué se hace? Y cuando preguntan detalles se me parte el alma", expresó.

A varios días de la emergencia y sin obtener ninguna pista significativa que pueda dar con su paradero, Carla aseguró que "recuerdo la primera noche en que nos vinimos sin ti querida abueli. Mi sentir sigue siendo el mismo".

"Quisiera tener superpoderes para abrigarte y rescatarte", manifestó, rogando por "un milagro" en medio del caso.

"Donde estés, no quiero que te mojes ni que sientas frío", agregó.

Antecedentes de su desaparición

Lo último que se supo de María Elcira se remonta al 12 de mayo, cuando ella y su familia acudieron a un restaurante para celebrar el Día de la Madre.

Pero según quienes la acompañaban, perdieron su rastro luego que ella fuera al baño del recinto. Seguido de esto comenzó una búsqueda que permitió el hallazgo de una grabación de cámaras y que la posicionaron caminando en el estacionamiento.

A partir de allí se dio paso a un operativo exhaustivo de revisión del terreno, incluyendo el drenaje de un canal aledaño. Sin embargo, no se encontró ninguna pista.

La familia, por su parte, apunta a la eventual participación de terceros en el hecho, enfatizando en la imposibilidad de que la adulta mayor se haya perdido. Aún así, dicha tesis no ha sido confirmada por autoridades.

Dentro de las últimas diligencias realizadas fue la pericia al teléfono de María Elcira, el cual no portaba al momento de su extravío. Respecto de esto, Carla Hernández adelantó que aparentemente no encontraron nada de relevancia en su contenido.